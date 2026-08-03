Il modello che OpenAI non ha ancora rilasciato ha risolto dieci problemi aperti da decenni

Una versione interna ha prodotto dieci risultati in matematica e informatica teorica su problemi fermi da decenni, dalla congettura di rigidità di Connes ai limiti sull'impacchettamento di sfere. Ogni dimostrazione è stata certificata in Lean

OpenAI ha presentato in un post di ricerca Astra, un modello non ancora rilasciato e progettato per compiti complessi di lunga durata. Una versione interna, scrive l'azienda, ha prodotto dieci avanzamenti in matematica e informatica teorica su problemi che non vedevano progressi sui risultati centrali da almeno un decennio, e nella maggior parte dei casi da molto più tempo. Nel post OpenAI lo definisce "il nostro prossimo modello principale".

Il lavoro interno ha toccato aree distanti fra loro: geometria ad alta dimensione, teoria dei codici, complessità dei circuiti aritmetici, teoria dei gruppi, complessità quantistica, crittografia su reticoli e combinatoria estremale. Si tratta di settori in cui i risultati centrali si muovono di rado, e proprio l'immobilismo è il metro che OpenAI ha scelto per misurare quanto è stato possibile raggiungere con i suoi modelli. L'azienda dichiara di procedere rapidamente anche sul fronte scientifico.

Fra i risultati citati compaiono l'esistenza di gruppi non sofici, la confutazione della congettura di rigidità di Connes, nuovi limiti per l'impacchettamento di sfere in spazi ad alta dimensione e la soluzione di diversi problemi posti da Paul Erdos. Sono enunciati che nella comunità matematica circolano da tempo come questioni aperte di riferimento. Va detto, però, che una verifica indipendente dei singoli risultati, al momento, non risulta nelle fonti disponibili.

Secondo l'azienda, il numero totale di token necessari a trovare le soluzioni a questi problemi costerebbe circa 2.000 dollari alle tariffe delle API Sol. È una cifra dichiarata non verificabile dall'esterno, che OpenAI usa per fissare il rapporto fra spesa di calcolo e valore del risultato ottenuto. Anche qui, però, qualche "omissione": non è dato sapere in quanto tempo i problemi siano stati risolti e nemmeno quanti tentativi abbiano richiesto.

I ricercatori umani hanno usato lo stesso modello per preparare gli argomenti sotto forma di manoscritti. Astra ha poi formalizzato ogni argomentazione come certificato Lean, così che le dimostrazioni potessero essere controllate dal sistema di verifica matematica. È il passaggio che distingue questo annuncio dalle dichiarazioni di prestazione sui test comparativi: un certificato Lean o compila o non compila, e il giudizio non passa dalla valutazione di un revisore.

OpenAI sta lavorando ad Astra come famiglia di modelli pensata per carichi di lavoro di lunga durata. Secondo OpenAI il modello consente a più agenti di collaborare su parti diverse di uno stesso problema. Sul nome commerciale non risulterebbe ancora una decisione: la versione pubblica potrebbe arrivare come GPT-5.7, come GPT-6 o con un'altra sigla, e per il momento non risulta una data di rilascio.