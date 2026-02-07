Il MIT sperimenta il calcolo termico: operazioni matematiche usando il calore di scarto

Ricercatori del MIT hanno dimostrato che è possibile eseguire calcoli matematici sfruttando il calore di scarto tramite strutture di silicio progettate automaticamente. La tecnica, basata sul calcolo analogico, raggiunge un'accuratezza superiore al 99% su piccole matrici e potrebbe trovare applicazioni nella gestione termica dei chip.

Un gruppo di ricercatori del MIT ha dimostrato la possibilità di eseguire calcoli matematici sfruttando il calore di scarto generato dai dispositivi elettronici, anziché l'elettricità. La ricerca apre la strada a un paradigma di calcolo alternativo che, almeno in prospettiva, potrebbe migliorare l'efficienza energetica di alcune operazioni fondamentali per l'intelligenza artificiale.

Il principio alla base di questo approccio è l'utilizzo del calore come vettore di informazione. I dati in ingresso vengono codificati sotto forma di temperature, sfruttando il calore residuo già presente nel dispositivo. La distribuzione e il flusso termico attraverso strutture di silicio progettate ad hoc realizzano l'operazione di calcolo, mentre il risultato viene letto come potenza termica raccolta in uscita da un terminale mantenuto a temperatura costante.

I ricercatori hanno applicato questa tecnica alla moltiplicazione matrice-vettore, un'operazione matematica centrale nei modelli di machine learning e nei large language model. Le simulazioni hanno mostrato un'accuratezza superiore al 99% su matrici di piccole dimensioni, dimostrando la validità del concetto in un contesto controllato.

Il lavoro si basa su un sistema software di progettazione automatica sviluppato in precedenza dal team, che utilizza un approccio di "inverse design". Invece di definire manualmente la geometria del materiale, i ricercatori specificano la funzione matematica desiderata, lasciando a un algoritmo di ottimizzazione il compito di progettare strutture di silicio porose, grandi quanto una particella di polvere, in grado di condurre il calore nel modo richiesto. Si tratta di una forma di calcolo analogico, in cui l'informazione è rappresentata da grandezze continue e non da bit digitali.

Uno dei limiti fisici affrontati riguarda la natura stessa della conduzione termica, che consente solo il trasferimento di calore da regioni più calde a regioni più fredde. Questo vincolo impedisce di rappresentare direttamente coefficienti negativi. Il problema è stato aggirato separando le componenti positive e negative delle matrici, implementate con strutture distinte e combinate successivamente per ottenere il risultato corretto.

Ulteriori gradi di libertà derivano dalla possibilità di variare lo spessore delle strutture, influenzando la conducibilità termica e ampliando la gamma di matrici realizzabili. Nonostante ciò, la complessità aumenta rapidamente con la dimensione delle matrici, riducendo l'accuratezza e ponendo limiti evidenti alla scalabilità del metodo.

Gli stessi ricercatori riconoscono che l'applicazione a modelli di deep learning moderni è ancora lontana: servirebbero milioni di strutture interconnesse e una larghezza di banda termica nettamente superiore. Tuttavia, il potenziale a breve termine potrebbe emergere in ambiti più specifici, come la gestione termica dei chip e il rilevamento di sorgenti di calore o gradienti di temperatura senza l'uso di sensori aggiuntivi, riducendo consumi e ingombri.

Lo studio, pubblicato su Physical Review Applied, rappresenta quindi una dimostrazione di fattibilità più che una soluzione pronta all'uso. I prossimi passi includono lo sviluppo di strutture capaci di eseguire operazioni sequenziali e di sistemi programmabili, in grado di riconfigurarsi per implementare funzioni diverse senza dover riprogettare ogni volta il materiale.