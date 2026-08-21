Il MIT ha stampato un computer di batteri che ragiona coi tempi di una pianta

Il MIT ha stampato un computer di batteri che ragiona coi tempi di una pianta

Due tipi di transistor e tre ceppi di collegamento, stampati su agar a cinque millimetri di distanza: il MIT ha costruito circuiti logici di colonie di Pantoea agglomerans. Il più grande somma due segnali con 24 colonie; ogni calcolo dura otto ore.

di pubblicata il , alle 09:21 nel canale Scienza e tecnologia
 

Il MIT ha modificato geneticamente un batterio perché funzioni come un transistor, e con quelle cellule ha stampato circuiti veri e propri su una piastra Petri. Lo studio, pubblicato su Nature Chemical Biology, descrive circuiti che sommano due o tre segnali in ingresso oppure smistano un segnale verso una destinazione precisa; il più grande allinea 24 colonie batteriche collegate fra loro. Ogni calcolo richiede circa otto ore.

In elettronica il transistor apre o chiude il passaggio della corrente. Nei circuiti biologici costruiti al MIT l'interruttore è una colonia di Pantoea agglomerans, un batterio che cresce sulle superfici, foglie e radici comprese, e a scorrere non è corrente ma un insieme di piccole molecole. I ricercatori hanno realizzato due tipi di transistor, entrambi comandati dalla molecola OC-6: uno si accende in sua presenza, l'altro si spegne. Ciascuno dei due rileva poi la molecola bersaglio OC-12 e, a seconda che questa sia presente e che l'interruttore sia attivo, produce in uscita la molecola OHC-14.

A trasportare il segnale ci pensano altri tre ceppi dello stesso batterio, che convertono l'OHC-14 in un ingresso leggibile dal transistor successivo e fanno da collegamento, come le piste di una scheda elettronica. Cinque ceppi in tutto, quindi: due transistor e tre relè. "Abbiamo costruito alcuni componenti di architettura dei calcolatori fra i più comuni, ma con questi cinque ceppi si può costruire qualsiasi operazione", afferma Hamid Doosthosseini, ricercatore post-dottorato al MIT e primo autore dello studio.

Il circuito sta fuori dalla cellula

L'approccio consueto della biologia sintetica costruisce l'intero circuito dentro una sola cellula, facendole esprimere proteine e fattori di trascrizione che interagiscono fra loro. Il metodo regge sulle funzioni logiche semplici, ma ogni componente ha bisogno di un fattore di trascrizione diverso dagli altri per non interferire, e i fattori di trascrizione utilizzabili sono pochi; caricare troppi circuiti in una cellula sola, per giunta, ne sovraccarica il macchinario di produzione delle proteine. Distribuire la logica fra più cellule aggira entrambi i vincoli, perché il singolo transistor non definisce la logica del circuito e si limita ad abilitare o meno la propagazione del segnale.

I circuiti nascono per stampa. Le colonie vengono depositate su una piastra di agar a circa 5 millimetri l'una dall'altra, e a quella distanza il segnale raggiunge soltanto la colonia più vicina, che lo rilancia alla successiva: l'informazione scorre in una sola direzione. Il MIT parla di schede a circuito viventi, e la geometria della stampa fa il lavoro che nell'elettronica fanno le piste di rame.

Lo stesso transistor esegue operazioni logiche diverse a seconda di dove si trova nello schema, e gli autori mostrano porte multi-ingresso, OR e IMPLY. Combinandoli, i transistor sommano due segnali, ne elaborano di più in parallelo, oppure si comportano da demultiplexer, il circuito che prende un segnale in ingresso e lo indirizza verso una fra più destinazioni possibili in base a un segnale di controllo. Il sommatore a due ingressi resta il circuito più grande costruito finora, con le sue 24 colonie cablate insieme. "Dal punto di vista computazionale non c'è niente che un iPhone sappia fare e che questi circuiti non possano fare", sostiene Christopher Voigt, a capo del Dipartimento di ingegneria biologica del MIT e autore senior del lavoro.

Otto ore per calcolo, sul metro della stagione agricola

Otto ore per operazione sono un'enormità per l'elettronica e poca cosa per una pianta. La lentezza viene dal meccanismo stesso, perché il segnale passa da una colonia all'altra per diffusione spontanea delle molecole. "Non stiamo cercando di sostituire i computer, vogliamo piuttosto portare il controllo computazionale dentro la biologia. Se ci sono batteri sulla radice di una pianta, o se è la pianta stessa a calcolare, un conto semplice che gira durante la notte è abbastanza veloce rispetto a una stagione di crescita", dice Voigt.

L'impiego che i ricercatori hanno in mente è l'agricoltura: circuiti applicati alle radici o alle foglie, capaci di rilevare stress come la siccità o l'attacco di un parassita e di rispondere, per esempio sintetizzando un fungicida. Il finanziamento arriva in parte dalla DARPA e dall'IARPA, le agenzie per i progetti di ricerca avanzata della difesa e dell'intelligence statunitensi. La ricerca porta anche la firma di Haorong Chen, in passato ricercatore post-dottorato al MIT.

Gli stessi autori elencano anche i limiti. Le colonie restano organismi vivi, crescono e cambiano nel tempo, e questo pone un tetto alla dimensione massima raggiungibile dal circuito. Nell'insieme, un computer di questo tipo resta in funzione per circa tre giorni.

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1 Commenti
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raxas21 Agosto 2026, 10:14 #1
magnifico....
e
con questa notizia
Singapore accende il primo rack server a neuroni umani: 20 kW per tenerli vivi

si potrebbe aprire un fronte di collaborazione tra eubatteri e neuroni,
o anche virus
si dovrebbero sviluppare degli Antivirus in grado di prevenire l'infezione ad esempio tra
Cpu Neuronale
e
Vga con Gpu Virusica

se poi le entità collaborassero, tipo come in questa notizia:

Studi su batteri e archaea: la vita sulla Terra potrebbe essere nata due volte, non una sola

sarebbe interessante, per altro, vedere se la collaborazione tra batteri o virus e Cpu neuronale sorga spontanea,
potrebbero crearsi dei mitocondri batterici e ad esempio nutrire il computer biologico con bucce di patate o pomodori,
o lo scarto dei pasti
senza bisogno di corrente elettrica...

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