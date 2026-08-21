Il MIT ha stampato un computer di batteri che ragiona coi tempi di una pianta

Due tipi di transistor e tre ceppi di collegamento, stampati su agar a cinque millimetri di distanza: il MIT ha costruito circuiti logici di colonie di Pantoea agglomerans. Il più grande somma due segnali con 24 colonie; ogni calcolo dura otto ore.

Il MIT ha modificato geneticamente un batterio perché funzioni come un transistor, e con quelle cellule ha stampato circuiti veri e propri su una piastra Petri. Lo studio, pubblicato su Nature Chemical Biology, descrive circuiti che sommano due o tre segnali in ingresso oppure smistano un segnale verso una destinazione precisa; il più grande allinea 24 colonie batteriche collegate fra loro. Ogni calcolo richiede circa otto ore.

In elettronica il transistor apre o chiude il passaggio della corrente. Nei circuiti biologici costruiti al MIT l'interruttore è una colonia di Pantoea agglomerans, un batterio che cresce sulle superfici, foglie e radici comprese, e a scorrere non è corrente ma un insieme di piccole molecole. I ricercatori hanno realizzato due tipi di transistor, entrambi comandati dalla molecola OC-6: uno si accende in sua presenza, l'altro si spegne. Ciascuno dei due rileva poi la molecola bersaglio OC-12 e, a seconda che questa sia presente e che l'interruttore sia attivo, produce in uscita la molecola OHC-14.

A trasportare il segnale ci pensano altri tre ceppi dello stesso batterio, che convertono l'OHC-14 in un ingresso leggibile dal transistor successivo e fanno da collegamento, come le piste di una scheda elettronica. Cinque ceppi in tutto, quindi: due transistor e tre relè. "Abbiamo costruito alcuni componenti di architettura dei calcolatori fra i più comuni, ma con questi cinque ceppi si può costruire qualsiasi operazione", afferma Hamid Doosthosseini, ricercatore post-dottorato al MIT e primo autore dello studio.

Il circuito sta fuori dalla cellula

L'approccio consueto della biologia sintetica costruisce l'intero circuito dentro una sola cellula, facendole esprimere proteine e fattori di trascrizione che interagiscono fra loro. Il metodo regge sulle funzioni logiche semplici, ma ogni componente ha bisogno di un fattore di trascrizione diverso dagli altri per non interferire, e i fattori di trascrizione utilizzabili sono pochi; caricare troppi circuiti in una cellula sola, per giunta, ne sovraccarica il macchinario di produzione delle proteine. Distribuire la logica fra più cellule aggira entrambi i vincoli, perché il singolo transistor non definisce la logica del circuito e si limita ad abilitare o meno la propagazione del segnale.

I circuiti nascono per stampa. Le colonie vengono depositate su una piastra di agar a circa 5 millimetri l'una dall'altra, e a quella distanza il segnale raggiunge soltanto la colonia più vicina, che lo rilancia alla successiva: l'informazione scorre in una sola direzione. Il MIT parla di schede a circuito viventi, e la geometria della stampa fa il lavoro che nell'elettronica fanno le piste di rame.

Lo stesso transistor esegue operazioni logiche diverse a seconda di dove si trova nello schema, e gli autori mostrano porte multi-ingresso, OR e IMPLY. Combinandoli, i transistor sommano due segnali, ne elaborano di più in parallelo, oppure si comportano da demultiplexer, il circuito che prende un segnale in ingresso e lo indirizza verso una fra più destinazioni possibili in base a un segnale di controllo. Il sommatore a due ingressi resta il circuito più grande costruito finora, con le sue 24 colonie cablate insieme. "Dal punto di vista computazionale non c'è niente che un iPhone sappia fare e che questi circuiti non possano fare", sostiene Christopher Voigt, a capo del Dipartimento di ingegneria biologica del MIT e autore senior del lavoro.

Otto ore per calcolo, sul metro della stagione agricola

Otto ore per operazione sono un'enormità per l'elettronica e poca cosa per una pianta. La lentezza viene dal meccanismo stesso, perché il segnale passa da una colonia all'altra per diffusione spontanea delle molecole. "Non stiamo cercando di sostituire i computer, vogliamo piuttosto portare il controllo computazionale dentro la biologia. Se ci sono batteri sulla radice di una pianta, o se è la pianta stessa a calcolare, un conto semplice che gira durante la notte è abbastanza veloce rispetto a una stagione di crescita", dice Voigt.

L'impiego che i ricercatori hanno in mente è l'agricoltura: circuiti applicati alle radici o alle foglie, capaci di rilevare stress come la siccità o l'attacco di un parassita e di rispondere, per esempio sintetizzando un fungicida. Il finanziamento arriva in parte dalla DARPA e dall'IARPA, le agenzie per i progetti di ricerca avanzata della difesa e dell'intelligence statunitensi. La ricerca porta anche la firma di Haorong Chen, in passato ricercatore post-dottorato al MIT.

Gli stessi autori elencano anche i limiti. Le colonie restano organismi vivi, crescono e cambiano nel tempo, e questo pone un tetto alla dimensione massima raggiungibile dal circuito. Nell'insieme, un computer di questo tipo resta in funzione per circa tre giorni.