Il mini ghepardo robot del MIT corre veloce senza programmazione: merito dell'intelligenza artificiale

I robot evolvono molto rapidamente e diventano sempre più intelligenti e capaci di muoversi in modo complesso in un'ampia varietà di ambienti. Tutti abbiamo negli occhi le evoluzioni dei robot di Boston Dynamics, capaci di fare parkour oppure di ballare sulle note di "Do You Love Me?", ma l'azienda di proprietà di Hyundai non è l'unica impegnata nel settore. In attesa di vedere il robot umanoide Optimus di Tesla, al MIT stanno lavorando da tempo su Mini Cheetah, un robot quadrupede che ha imparato a correre sempre più velocemente.

Se la vostra mente vi sta proponendo scene cinematografiche distopiche di umani inseguiti da robot velocissimi niente paura, siete in buona compagnia. Il Mini Cheetah del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT ha stabilito un nuovo record personale per la velocità di corsa grazie all'aiuto di algoritmi di apprendimento automatico che gli permettono di imparare qualcosa di nuovo da ogni caduta in modo da non ripeterla.

È proprio questa la differenza tra il robot del MIT e, ad esempio, quelli di Boston Dynamics. Quest'ultimi sono stati programmati per camminare, saltare o fare un salto mortale all'indietro, rispondendo nel modo pensato dagli ingegneri sulla base delle rilevazioni di vari sensori. Di conseguenza non possono reagire a tutte le possibili situazioni, anche a fronte di un pur esperto team di programmatori: una rete neurale, sviluppata grazie all'apprendimento automatico per rinforzo, è la soluzione per renderli in grado di adattarsi ed evolvere, un po' come fanno uomini e animali.

È su questa strada che si stanno muovendo al MIT, implementando qualcosa di simile nel loro Mini Cheetah. Grazie all'intelligenza artificiale e alle simulazioni virtuali, il robot è in grado di acquisire 100 giorni di esperienza in sole tre ore di tempo effettivo. Attraverso tentativi ed errori, il robot è riuscito a migliorare la sua capacità di muoversi nell'ambiente, senza che nessuno gli abbia detto come fare (ovvero lo programmasse).

A oggi il "mini ghepardo" del MIT è arrivato a toccare una velocità di 3,9 metri al secondo, circa 8,7 miglia orarie, in soldoni circa 14 chilometri orari. Una bella velocità, non alla portata di tutti gli uomini, e di certo "colpisce" nelle riprese che vedete di seguito. L'aspetto ancora più interessante è che il robot può regolare la sua andatura quando incontra diverse superfici e ostacoli.

I movimenti del robot sono meno eleganti di quelli visti con alter ego programmati "a mano", ma comunque funzionali a raggiungere la massima velocità. Il video mostra il Mini Cheetah alle prese con differenti condizioni che vengono superate mentre una versione programmata dall'uomo cade rovinosamente a terra.

"Il paradigma tradizionale della robotica è che gli esseri umani dicono al robot sia quale compito svolgere sia come farlo. Il problema è che un tale framework non è scalabile, perché ci vorrebbe un immenso sforzo ingegneristico umano per programmare manualmente un robot con le capacità per operare in molti ambienti diversi. Un modo più pratico per costruire un robot con molte abilità diverse è dire al robot cosa fare e fargli capire il come. Il nostro sistema ne è un esempio. Nel nostro laboratorio, abbiamo iniziato ad applicare questo paradigma ad altri sistemi robotici, comprese le mani che possono raccogliere e manipolare molti oggetti diversi", dichiarano i ricercatori del MIT.

Il Mini Cheetah non è il robot più veloce in assoluto. Il Cheetah di Boston Dynamics detiene il record per un robot quadrupede con una velocità di oltre 45 km/h, superiore a quella toccata da Usain Bolt. Il Cheetah è un robot molto più grande e potente del Mini Cheetah del MIT, e il risultato è stato raggiunto su un tapis roulant, con il robot ancorato a una struttura per garantirne la stabilità - per la serie "così siamo bravi tutti".