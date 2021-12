Il miliardario Yusaku Maezawa è rientrato dalla missione turistica sulla ISS

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa e Yozo Hirano (che aiutava Maezawa con le riprese) sono rientrati dalla missione dedicata al turismo spaziale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale lanciata qualche giorno fa. Il loro viaggio è iniziato l'8 dicembre 2021 a bordo di un razzo Soyuz 2.1a insieme al cosmonauta Alexander Misurkin che era l'unico astronauta professionista a bordo della capsula.

Durante la permanenza a bordo della ISS i due turisti spaziali hanno potuto sperimentare la vita in un ambiente decisamente unico nel suo genere. Grazie a una quota di oltre 400 km dalla superficie è anche stato possibile vedere scenari mozzafiato e partecipare alla vita di bordo, compresi alcuni esperimenti scientifici (legati proprio alle modifiche fisiologiche che il corpo subisce in microgravità). Dopo circa 12 giorni, l'avventura (costosa) si è conclusa.

Yusaku Maezawa e Yozo Hirano sono tornati sulla Terra

Secondo quanto riportato da Roscosmos (che ha gestito il viaggio), l'equipaggio è rientrato il 20 dicembre 2021 quando in Italia erano le 4:13 di mattina (o le 9:13 secondo l'orario locale) in Kazakistan, come previsto. La navicella Soyuz MS-20 si era separata dalla ISS circa tre ore prima quando in Italia erano le 0:50 di lunedì.

Prima dell'atterraggio, alle 3:19 (ora italiana) c'è stata un'accensione dei motori per la modifica dell'orbita, come previsto, e prepararsi al rientro. Roscosmos ha aggiunto che durante la discesa Yusaku Maezawa, Yozo Hirano e Alexander Misurkin hanno avvertito una decelerazione nominale di circa 4g.

Ora i tre membri dell'equipaggio sono sottoposti al programma di riabilitazione post-volo e proseguirà la parte di esperimenti scientifici al Complesso di Addestramento e Riabilitazione per cosmonauti di Star City. Ci vorranno dai 14 ai 21 giorni per riprendersi e tornare alle condizioni normali. Grazie all'attività fisica (nuoto, camminate, etc.) seguiti dai medici potranno ritrovare la forza muscolare come alla partenza.

Dopo una pausa di diversi anni, si conclude così una nuova missione turistica verso la Stazione Spaziale Internazionale da parte dei russi. Sempre secondo quanto riportato, a bordo della ISS sono stati effettuati diversi esperimenti: tre nel campo della biologia e della fisiologia spaziale, quattro nel campo delle tecnologie spaziali avanzate e alcuni nel campo della fisica. Yusaku Maezawa e Yozo Hirano hanno ripreso e condiviso la propria esperienza sui social come su YouTube (dove ha ora 1,52 milioni di iscritti) e Twitter.

