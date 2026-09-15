Il microscopio dell'EPFL vede più in piccolo di quanto la luce permetta

Il gruppo di Aleksandra Radenovic all'EPFL ha pubblicato su Nature Methods SPIFFI: divide la fluorescenza in quattro canali di polarizzazione e ricava l'immagine super-risolta da una sola esposizione; l'elaborazione successiva porta a 80 nanometri.

Un gruppo dell'EPFL ha pubblicato su Nature Methods una tecnica di microscopia a fluorescenza che ricava un'immagine oltre il limite di diffrazione da una singola esposizione. Si chiama SPIFFI, sigla di spatial polarization-induced fluorescence fluctuation imaging, e porta la firma di Wei Guo, Lely Feletti e Aleksandra Radenovic, del Laboratory of Nanoscale Biology della Scuola di ingegneria dell'ateneo. Il guadagno di risoluzione dichiarato sul singolo fotogramma è di almeno 1,7 volte rispetto all'immagine a campo largo di partenza.

Le tecniche a campo largo che superano il limite di diffrazione pagano la nitidezza in tempo di acquisizione. La microscopia di localizzazione di singola molecola richiede decine di migliaia di fotogrammi e resta di fatto confinata ai campioni fissati. SOFI, che ricava la super-risoluzione calcolando i cumulanti temporali delle fluttuazioni di fluorescenza, ne chiede centinaia quando il segnale fluttua poco o il rapporto segnale-rumore è basso, mentre la microscopia a deplezione di emissione stimolata impone requisiti stringenti sui coloranti e potenze laser che sul vivo si traducono in fototossicità. Chi ricostruisce in tempo reale lavora su finestre temporali scorrevoli, e una cellula che si muove durante la finestra lascia artefatti da movimento nell'immagine finale.

"In sostanza, gli approcci precedenti usavano l'informazione temporale per ottenere risoluzione spaziale, e sulle cellule vive questo non funziona granché bene", spiega Wei Guo, primo autore del lavoro e dottorando del laboratorio. SPIFFI sposta le fluttuazioni dal dominio del tempo a quello dello spazio: invece di confrontare un fotogramma con quelli che lo precedono, confronta fra loro quattro immagini raccolte nello stesso istante. La ricostruzione non ha quindi bisogno di una sequenza, e non può ereditarne il movimento.

La polarizzazione al posto del tempo

Quasi tutti i coloranti usati in biologia emettono da stati eccitati di tipo dipolare, e la luce che ne esce è polarizzata: le onde oscillano di preferenza in certe direzioni, a seconda di come la molecola è orientata. SPIFFI divide l'emissione raccolta in quattro canali, ciascuno sensibile a uno stato di polarizzazione lineare diverso, e mette a confronto le quattro sottoimmagini che ne risultano. Sotto rivelazione polarizzata la PSF, cioè la macchia in cui l'ottica sparpaglia un punto luminoso e che fissa quanto due punti vicini possono essere distinti, ha un profilo più stretto di quella isotropa assunta nella microscopia convenzionale, e resta più stretta qualunque sia l'orientamento del dipolo e la sua libertà di ruotare.

Un algoritmo rolling ball rimuove il fondo fuori fuoco, poi ogni canale viene sottocampionato a scacchiera e riportato alle dimensioni originali con un'interpolazione basata sulla triangolazione di Delaunay, ripetuta anche in direzione ortogonale. Da quattro immagini di partenza si arriva così a venti immagini fluttuanti, cinque per canale. Una deconvoluzione preliminare e un rimescolamento delle immagini attenuano l'instabilità che nasce dai rapporti di intensità disuguali fra i quattro canali, e il calcolo di autocorrelazione chiude la ricostruzione.

La verifica sperimentale passa da microsfere fluorescenti da 100 nanometri e righelli nanometrici da 160 nanometri, analizzati su venti campioni per ciascuna modalità di ripresa; l'immagine di confronto sui righelli è una ricostruzione SPIFFI del terzo ordine ottenuta da un solo fotogramma a campo largo. Il guadagno dichiarato nel lavoro è di almeno 1,7 volte, e il fattore due che circola nelle presentazioni divulgative arrotonda per eccesso quella cifra. La ricostruzione a due stadi, che ripassa l'immagine SPIFFI con i metodi basati sulle fluttuazioni già in uso, scende a circa 80 nanometri senza introdurre artefatti rilevabili.

Oltre alla posizione, l'orientamento delle molecole

Dall'intensità relativa dei quattro canali si ricavano anche l'orientamento del dipolo fluorescente e la sua anisotropia, informazione che una rivelazione non polarizzata non raccoglie affatto. Il lavoro presenta l'insieme come un'estrazione di informazione a sei dimensioni. Il gruppo indica come terreno d'uso l'organizzazione spaziale e temporale delle biomolecole e la loro anisotropia funzionale all'interno della cellula.

Sulle cellule vive ogni fotogramma acquisito è già un fotogramma super-risolto, quindi la sequenza diventa un filmato e non un singolo scatto ricostruito a posteriori. "Con le tecniche precedenti, acquisire molte immagini portava a un solo fotogramma super-risolto. Con SPIFFI ogni fotogramma è super-risolto, e questo ci permette di produrre video in super-risoluzione di cellule vive", dice Guo. Fra le dimostrazioni i ricercatori indicano la ripresa di scissioni e fusioni all'interno della cellula, e Radenovic descrive il metodo come capace di «catturare processi rapidi dentro le cellule, permettendo allo stesso tempo un'acquisizione multidimensionale e ad alto volume oltre i limiti dei microscopi convenzionali».

I ricercatori dichiarano che l'hardware ottico di SPIFFI si può montare sui microscopi a fluorescenza già installati, invece di richiedere un apparato costruito attorno alla tecnica. Guo indica come già praticabile anche l'innesto sui metodi di elaborazione esistenti: "abbiamo integrato le immagini SPIFFI con i metodi basati sulle fluttuazioni già in uso per l'elaborazione successiva, arrivando a risoluzioni di circa 80 nanometri". Il gruppo sta ora lavorando a una versione più compatta del sistema ottico.