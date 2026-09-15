Il microscopio dell'EPFL vede più in piccolo di quanto la luce permetta

Il microscopio dell'EPFL vede più in piccolo di quanto la luce permetta

Il gruppo di Aleksandra Radenovic all'EPFL ha pubblicato su Nature Methods SPIFFI: divide la fluorescenza in quattro canali di polarizzazione e ricava l'immagine super-risolta da una sola esposizione; l'elaborazione successiva porta a 80 nanometri.

di pubblicata il , alle 16:13 nel canale Scienza e tecnologia
 

Un gruppo dell'EPFL ha pubblicato su Nature Methods una tecnica di microscopia a fluorescenza che ricava un'immagine oltre il limite di diffrazione da una singola esposizione. Si chiama SPIFFI, sigla di spatial polarization-induced fluorescence fluctuation imaging, e porta la firma di Wei Guo, Lely Feletti e Aleksandra Radenovic, del Laboratory of Nanoscale Biology della Scuola di ingegneria dell'ateneo. Il guadagno di risoluzione dichiarato sul singolo fotogramma è di almeno 1,7 volte rispetto all'immagine a campo largo di partenza.

Le tecniche a campo largo che superano il limite di diffrazione pagano la nitidezza in tempo di acquisizione. La microscopia di localizzazione di singola molecola richiede decine di migliaia di fotogrammi e resta di fatto confinata ai campioni fissati. SOFI, che ricava la super-risoluzione calcolando i cumulanti temporali delle fluttuazioni di fluorescenza, ne chiede centinaia quando il segnale fluttua poco o il rapporto segnale-rumore è basso, mentre la microscopia a deplezione di emissione stimolata impone requisiti stringenti sui coloranti e potenze laser che sul vivo si traducono in fototossicità. Chi ricostruisce in tempo reale lavora su finestre temporali scorrevoli, e una cellula che si muove durante la finestra lascia artefatti da movimento nell'immagine finale.


Fonte: Nature Methods

"In sostanza, gli approcci precedenti usavano l'informazione temporale per ottenere risoluzione spaziale, e sulle cellule vive questo non funziona granché bene", spiega Wei Guo, primo autore del lavoro e dottorando del laboratorio. SPIFFI sposta le fluttuazioni dal dominio del tempo a quello dello spazio: invece di confrontare un fotogramma con quelli che lo precedono, confronta fra loro quattro immagini raccolte nello stesso istante. La ricostruzione non ha quindi bisogno di una sequenza, e non può ereditarne il movimento.

La polarizzazione al posto del tempo

Quasi tutti i coloranti usati in biologia emettono da stati eccitati di tipo dipolare, e la luce che ne esce è polarizzata: le onde oscillano di preferenza in certe direzioni, a seconda di come la molecola è orientata. SPIFFI divide l'emissione raccolta in quattro canali, ciascuno sensibile a uno stato di polarizzazione lineare diverso, e mette a confronto le quattro sottoimmagini che ne risultano. Sotto rivelazione polarizzata la PSF, cioè la macchia in cui l'ottica sparpaglia un punto luminoso e che fissa quanto due punti vicini possono essere distinti, ha un profilo più stretto di quella isotropa assunta nella microscopia convenzionale, e resta più stretta qualunque sia l'orientamento del dipolo e la sua libertà di ruotare.

Un algoritmo rolling ball rimuove il fondo fuori fuoco, poi ogni canale viene sottocampionato a scacchiera e riportato alle dimensioni originali con un'interpolazione basata sulla triangolazione di Delaunay, ripetuta anche in direzione ortogonale. Da quattro immagini di partenza si arriva così a venti immagini fluttuanti, cinque per canale. Una deconvoluzione preliminare e un rimescolamento delle immagini attenuano l'instabilità che nasce dai rapporti di intensità disuguali fra i quattro canali, e il calcolo di autocorrelazione chiude la ricostruzione.

La verifica sperimentale passa da microsfere fluorescenti da 100 nanometri e righelli nanometrici da 160 nanometri, analizzati su venti campioni per ciascuna modalità di ripresa; l'immagine di confronto sui righelli è una ricostruzione SPIFFI del terzo ordine ottenuta da un solo fotogramma a campo largo. Il guadagno dichiarato nel lavoro è di almeno 1,7 volte, e il fattore due che circola nelle presentazioni divulgative arrotonda per eccesso quella cifra. La ricostruzione a due stadi, che ripassa l'immagine SPIFFI con i metodi basati sulle fluttuazioni già in uso, scende a circa 80 nanometri senza introdurre artefatti rilevabili.

Oltre alla posizione, l'orientamento delle molecole

Dall'intensità relativa dei quattro canali si ricavano anche l'orientamento del dipolo fluorescente e la sua anisotropia, informazione che una rivelazione non polarizzata non raccoglie affatto. Il lavoro presenta l'insieme come un'estrazione di informazione a sei dimensioni. Il gruppo indica come terreno d'uso l'organizzazione spaziale e temporale delle biomolecole e la loro anisotropia funzionale all'interno della cellula.

Sulle cellule vive ogni fotogramma acquisito è già un fotogramma super-risolto, quindi la sequenza diventa un filmato e non un singolo scatto ricostruito a posteriori. "Con le tecniche precedenti, acquisire molte immagini portava a un solo fotogramma super-risolto. Con SPIFFI ogni fotogramma è super-risolto, e questo ci permette di produrre video in super-risoluzione di cellule vive", dice Guo. Fra le dimostrazioni i ricercatori indicano la ripresa di scissioni e fusioni all'interno della cellula, e Radenovic descrive il metodo come capace di «catturare processi rapidi dentro le cellule, permettendo allo stesso tempo un'acquisizione multidimensionale e ad alto volume oltre i limiti dei microscopi convenzionali».

I ricercatori dichiarano che l'hardware ottico di SPIFFI si può montare sui microscopi a fluorescenza già installati, invece di richiedere un apparato costruito attorno alla tecnica. Guo indica come già praticabile anche l'innesto sui metodi di elaborazione esistenti: "abbiamo integrato le immagini SPIFFI con i metodi basati sulle fluttuazioni già in uso per l'elaborazione successiva, arrivando a risoluzioni di circa 80 nanometri". Il gruppo sta ora lavorando a una versione più compatta del sistema ottico.

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