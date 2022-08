Il meteo è al 70% favorevole per il lancio di NASA SLS per Artemis I

Ci siamo quasi! Lunedì 29 agosto alle ore 14:33 (per l'Italia) si aprirà la finestra di lancio di due ore del grande razzo spaziale NASA SLS per la missione Artemis I. Dopo anni di ritardi e costi aumentati, potremo vedere il primo lancio dello Space Launch System in direzione della Luna. Certo, si tratta "solo" di una missione preparatoria senza equipaggio, ma sarà comunque un momento fondamentale per l'esplorazione spaziale. La NASA, per l'occasione, trasmetterà il lancio in 4K.

Se il programma Artemis avrà successo, il nostro satellite naturale sarà un trampolino in direzione del più grande salto verso Marte. Ma prima bisognerà avere tecnologie e conoscenze in grado di supportare l'essere umano in missioni di lunga durata che non siano in orbita bassa terrestre. E prima di andare a qualche decina di milioni di km dalla Terra, bisognerà capire come approntare missioni di lunga durata a poche centinaia di migliaia di km dal nostro Pianeta.

NASA SLS e Artemis I sono quasi pronte al lancio, meteo favorevole

Oltre alle questioni prettamente tecniche, c'è anche la variabile del meteo per il lancio del grande razzo spaziale dalla Florida. Come reso noto nelle scorse ore tramite il bollettino ufficiale dell'U.S. Space Force Space Launch Delta 45, le condizioni meteorologiche sono favorevoli al 70% per il lancio di NASA SLS e della capsula Orion per la missione Artemis I. Gli ingegneri che stanno operando al Launch Pad 39B hanno ritirato il braccio destinato all'equipaggio e chiuso il portello del launch abort system.

⏱ARTEMIS I LAUNCH COUNTDOWN: L-2 Days. pic.twitter.com/WXJsWUOENi — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) August 27, 2022

Nell'ultima nota diffusa ufficialmente (che verrà aggiornata nelle prossime ore) si può leggere che "un andamento meteorologico instabile continuerà in tutta la Florida centrale fino a sabato [ndr. oggi] come la debole depressione a nord che mantiene il flusso predominante da sud-sud-ovest. Ciò favorirà pomeriggi e serate tempestosi mentre la collisione della brezza marina favorisce la costa orientale. Come al solito, rovesci e temporali diminuiranno durante la notte. Domenica è previsto un ritorno del flusso verso sud-sudest, che dovrebbe diminuire la copertura degli acquazzoni e temporali lungo la Space Coast. Questo regime di flusso rimarrà in vigore per l'apertura della finestra iniziale del lancio di lunedì mattina. Sebbene la minaccia complessiva di fulmini sembri bassa, questo regime di flusso a terra promuoverà la dispersione di acquazzoni attraverso le acque dell'Atlantico nella finestra di lancio. Di conseguenza, le preoccupazioni meteorologiche primarie per il tentativo mattutino di lunedì saranno la Cumulus Cloud Rule [ndr. una regola prevista nelle linee guida NASA], la regola dei campi elettrici di superficie e la regola del volo attraverso le precipitazioni".

Le linee guida per il lancio di NASA SLS (per Artemis I e successive missioni) sono disponibili sul sito dell'agenzia spaziale. Bisogna considerare che alcune riguardano l'arrivo del razzo al pad di lancio, operazione già completata negli scorsi giorni. Si dovrà quindi tenere conto esclusivamente delle variabili per il lancio vero e proprio.

Il carico del propellente non potrà avvenire se le temperature medie nelle 24 ore precedenti saranno inferiori ai 5,2°C. Non si potrà lanciare se invece le temperature supereranno i 34,5°C per 30 minuti consecutivi a 40 metri e 80 metri di quota. Il vento non dovrà superare i 29 nodi e i 39 nodi rispettivamente a 40 metri e 80 metri. Inoltre anche i venti in alta quota potrebbero rappresentare un problema per il lancio. Se pioverà inoltre il lancio sarà rinviato. Anche i fulmini e le nuvole rappresentano un problema. In generale le condizioni meteo dovranno essere buone in un raggio di 10 miglia nautiche. Infine non si potrà lanciare se è in corso un'attività solare particolarmente intensa.

