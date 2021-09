Il mercato di crypto in Africa è cresciuto del 1200% in un anno! Nuova frontiera di Bitcoin?

Il continente africano è in costante crescita nel settore delle criptovalute raggiungendo livelli impensabili fino a qualche tempo fa. La conferma arriva dai dati pubblicati da Chainalysis che dimostra come il mercato di criptovalute in Africa sia cresciuto di oltre il 1200% in termini di valore nell'ultimo anno. Nonostante ciò, l'economia africana nel settore rimane la più piccola ma anche una delle più dinamiche e in rapida crescita.

Un altro dato ancora più significativo afferma che l'Africa ha alcune delle più alte adozioni popolari di crypto al mondo, in particolare per quanto riguarda il Kenya, la Nigeria, il Sud Africa e la Tanzania, Paesi che rientrano tutti nei primi 20 dell'indice di adozione mondiale. È da specificare che, a causa della povertà diffusa in alcune aree del continente, la maggior parte delle persone che decidono di acquistare criptovalute lo fanno con cifre decisamente basse, di conseguenza gli investitori "seri" sono in percentuale pochi. La ricerca inoltre non svela quali sono le crypto più gettonate come ad esempio Bitcoin, Ethereum o altre altcoin meno conosciute.

Per fare un esempio, Secondo i risultati di uno studio di KLA, in Sudafrica il 47% degli adulti è titolare di criptovalute, un numero decisamente incredibile, ma di questi il 25% ha investito solamente tra i 7 e i 70 dollari (6-60 euro). Solo il 3% ha acquistato per una cifra superiore ai 3.400 dollari (3.000 euro). Ma quali sono le motivazioni di questo incremento esponenziale?

L'Africa è, economicamente parlando, il continente più povero del pianeta, in particolar modo nella zona chiamata Africa subsahariana, ovvero i Paesi situati al di sotto del deserto del Sahara. Ed è proprio qui che l'adozione di criptovalute è molto elevata. Basti pensare che la Nigeria è il secondo mercato di Bitcoin al mondo. I fattori che hanno portato a questa crescita nel continente africano sono i seguenti:

Crescita nell'adozione generale

Aumento e popolarità delle piattaforme peer-to-peer (P2P)

Rimesse in criptovaluta

Svalutazione della moneta nazionale

Sistema bancario difficilmente accessibile

Questi tre punti sono senza dubbio le principali cause che hanno spinto gli investitori africani ad adottare criptovalute. Oltre ad una crescita generale del fenomeno, l'Africa è il continente che utilizza maggiormente i servizi P2P al mondo. Tra i fattori non può mancare la questione delle rimesse, ovvero le somme di denaro che gli africani all'estero mandano nel Paese per sostenere in genere la famiglia (in Nigeria rappresentano il 4% del PIL).

Infine, ma non meno importante, è la difficoltà di accedere al sistema bancario nazionale. Nella maggior parte dei Paesi del continente riuscire ad avere un conto in banca è un privilegio per pochi, di conseguenza le persone hanno esplorato metodi alternativi come appunto quello delle criptovalute, dove serve solamente una connessione a internet ed uno smartphone.

I governi dei Paesi africani come Kenya e Nigeria, consapevoli della situazione, hanno messo in guardia tutte le banche centrali limitando le operazioni legate alle criptovalute. Il problema è anche connesso alla svalutazione della moneta nazionale, in Kenya la banca centrale è seriamente preoccupata dato che la Naira (valuta nazionale) continua a perdere parecchio terreno rispetto alle principali valute come il dollaro USA. La Naira è stata svalutata del 35% negli ultimi cinque anni, situazione che ha inevitabilmente allarmato i cittadini che stanno di conseguenza incrementando l'adozione di asset digitali.

