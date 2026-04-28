Il materiale che cambia tutto: funziona a temperature che distruggerebbero qualsiasi altro chip

Ricercatori del KAUST hanno realizzato transistor FinFET e invertitori logici in beta-ossido di gallio capaci di operare a soli 2 Kelvin, senza subire il freeze-out criogenico. Il materiale regge anche fino a 500 °C, aprendo scenari concreti per quantum computing e missioni spaziali.

Un gruppo di ricercatori della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), in Arabia Saudita, ha dimostrato per la prima volta che dispositivi elettronici basati sull'ossido di gallio in fase beta (β-Ga₂O₃) sono in grado di operare in modo affidabile a temperature prossime allo zero assoluto, specificamente a 2 Kelvin (-271,1 °C), senza manifestare il fenomeno del freeze-out che rende inservibili i semiconduttori tradizionali in regime criogenico. I risultati sono stati resi noti attraverso un comunicato ufficiale dell'ateneo.

Il funzionamento dei semiconduttori dipende dalla capacità degli elettroni di attraversare una soglia energetica - la banda proibita, o band gap - per raggiungere la banda di conduzione e generare corrente. A temperature molto basse, gli elettroni perdono l'energia termica necessaria a compiere questo salto e rimangono intrappolati, un fenomeno noto appunto come carrier freeze-out.

"In pratica, la maggior parte degli apparati elettronici convenzionali inizia a fallire scendendo sotto i circa 100 K (-173 °C)", ha spiegato Vishal Khandelwal, ex dottorando del KAUST.

All'estremo opposto dello spettro termico, con l'aumento della temperatura gli elettroni acquisiscono energia in eccesso e vengono eccitati in massa nella banda di conduzione anche quando il dispositivo dovrebbe trovarsi in stato "off". Il risultato è un aumento incontrollato dei portatori di carica, con conseguente leakage elettrico, instabilità nella commutazione, surriscaldamento e degrado progressivo del componente. I semiconduttori standard come il silicio, il nitruro di gallio e il carburo di silicio sono soggetti a entrambi questi meccanismi di guasto agli estremi termici.

Per affrontare il problema, il team del KAUST ha lavorato sull'ossido di gallio in fase beta, un semiconduttore a banda ultra-larga (ultrawide-bandgap, UWBG) già oggetto di ricerca da parte dello stesso gruppo, che ne aveva in precedenza documentato la resistenza alle radiazioni ionizzanti e alle alte temperature.

L'ampiezza eccezionale della banda proibita del β-Ga₂O₃ rende molto più difficile l'eccitazione indesiderata degli elettroni verso la banda di conduzione, conferendo al materiale una resistenza intrinseca al leakage e all'instabilità termica fino a 500 °C - una soglia largamente superiore a quella del silicio e di qualsiasi componente presente nei dispositivi commerciali attuali, la cui temperatura di esercizio massima si attesta generalmente intorno ai 150-200 °C.

Per risolvere il problema del freeze-out alle temperature criogeniche, i ricercatori hanno ricorso al drogaggio pesante del β-Ga₂O₃ con atomi di silicio. Il drogaggio consiste nell'introduzione intenzionale di atomi impuri all'interno del reticolo cristallino del materiale ospite, al fine di modificarne le proprietà elettriche e rendere disponibili portatori di carica liberi.

L'alta concentrazione di atomi di silicio introdotti nel β-Ga₂O₃ genera una "banda di impurità" - un insieme di stati energetici ravvicinati associati ai siti di drogaggio - attraverso la quale gli elettroni possono migrare per salto quantistico (hopping) da un atomo all'altro, senza dover dipendere dall'energia termica per raggiungere la banda di conduzione principale. Questo meccanismo consente al materiale di mantenere la conduzione elettrica anche in condizioni in cui i semiconduttori convenzionali si bloccherebbero completamente.

"A quella temperatura non c'è quasi alcuna energia termica che aiuti gli elettroni a saltare nella banda di conduzione dell'ossido di gallio. Gli elettroni saltano invece attraverso una 'banda di impurità' creata dagli atomi di silicio, permettendo al dispositivo di portare corrente", ha affermato Xiaohang Li, Principal Investigator del KAUST.

A partire da substrati di β-Ga₂O₃ drogati al silicio, il team ha costruito due tipologie di componenti. Il primo è un transistor a effetto di campo con geometria a pinna (FinFET, Fin Field-Effect Transistor): la struttura con canali a pinna garantisce maggiore stabilità e capacità di controllo della corrente rispetto ai MOSFET planari convenzionali. Il secondo è un invertitore logico, noto anche come porta NOT, elemento fondamentale di qualsiasi circuito digitale. Entrambi i dispositivi hanno dimostrato un funzionamento stabile e affidabile alla temperatura di 2 Kelvin.

Pur non essendo i primi in assoluto a operare a temperature così basse - esistono componenti criogenici basati su altri materiali - quelli presentati dal KAUST rappresentano la prima dimostrazione di transistor e invertitori logici realizzati con un semiconduttore a banda ultra-larga in regime criogenico estremo.

La distinzione è rilevante: i semiconduttori UWBG combinano in un unico materiale la capacità di reggere sia gli stress termici elevati sia le condizioni criogeniche, aprendo la possibilità di realizzare circuiti criogenici monolitici - ovvero costruiti interamente con un solo materiale - che semplificherebbero significativamente l'architettura dei sistemi elettronici avanzati.

I ricercatori indicano due ambiti applicativi principali. Nel quantum computing, i processori quantistici operano tipicamente a temperature nell'ordine dei 4 Kelvin o inferiori, e l'elettronica di controllo e readout associata deve lavorare in prossimità del chip quantistico.

Per le applicazioni spaziali, il vantaggio del β-Ga₂O₃ risiede nell'escursione termica che è in grado di tollerare: le sonde planetarie e i satelliti sono esposti a variazioni di temperatura che possono spaziare da pochi Kelvin - nelle zone d'ombra profonda dello spazio - a centinaia di gradi Celsius in prossimità del Sole o durante le fasi di rientro.

Il gruppo di ricerca ha delineato una roadmap che prevede lo sviluppo di una famiglia più ampia di componenti in β-Ga₂O₃, tra cui transistor per radiofrequenza, fotorivelatori e celle di memoria. L'obiettivo dichiarato è scalare le dimostrazioni di singoli dispositivi verso chip criogenici integrati e complessi, spingendo ulteriormente i limiti prestazionali nel regime ultrafreddo. Si tratta di un percorso che richiederà progressi sia sul fronte della fabbricazione sia su quello della caratterizzazione elettrica in condizioni criogeniche.