Il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha ripreso il cratere creato dal secondo stadio del Falcon 9 sulla Luna

All'inizio di agosto il secondo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX si è schiantato sulla Luna creando un nuovo cratere. L'evento era previsto da tempo ma a causa della posizione la sua rilevazione da Terra è stata complicata e praticamente impossibile. In soccorso sono arrivati gli orbiter lunari, in particolare il Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), chiamato anche Danuri, che ha mostrato le prime immagini del sito d'impatto del Falcon 9, successivamente è stato il momento del Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA.

Ricordiamo che lo schianto del secondo stadio di un razzo spaziale non è stata intenzionale, in quanto si trattava di un componente di una missione che ha portato verso la Luna due lander, ispace HAKUTO-R e Firefly Aerospace Blue Ghost. Non si tratta della prima volta che un componente di un razzo spaziale si schianta sulla Luna e questi eventi vengono impiegati per capire cosa si trova nel sottosuolo lunare e di come i meteoriti agiscano sulla superficie del satellite.

In futuro, quando le attività sulla Luna saranno intensificate (sia con missioni robotiche che umane) questo genere di operazioni sarà sostanzialmente ridotto se non completamente evitato proprio per ridurre i rischi. Sulla Luna inoltre non esiste alcun ecosistema che potrebbe danneggiarsi e la quantità di materiale è ridotta.

Le immagini del cratere del Falcon 9 del Lunar Reconnaissance Orbiter

Tornando alle immagini del cratere creato dal Falcon 9 raccolte dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, queste sono state raccolte l'11 agosto, con complessivamente cinque immagini raccolte, una ogni 117 minuti. Secondo le stime, il nuovo cratere creato dall'impatto del secondo stadio ha un diametro di circa 18 metri con una profondità di meno di 3 metri e si trova a 511 metri d quota (rispetto all'altitudine media del suolo lunare).

Intorno al nuovo cratere è possibile vedere il materiale eiettato all'interno con una forma a "doppia V". Questa conformazione è tipica quando l'impatto avviene con angoli ridotti. Nel caso del Falcon 9 si stima che l'inclinazione fosse di circa 31° rispetto all'orizzonte lunare.

Non essendo stato un impatto attivo, con il booster che non aveva più propellente, non è chiaro quale sia stata la zona che ha effettivamente colpito la superficie per prima. Questo determina una differenza nella creazione del cratere e nel materiale eiettato all'esterno. La differenza di colorazione nella regolite lunare è dovuta all'interazione superficiale con il vento solare e dai raggi cosmici che la scurisce in superficie fino a una profondità di circa 50 cm. Sotto si trova quindi regolite che non ha interagito con l'ambiente spaziale e ha quindi un colore più chiaro.