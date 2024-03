Il lander lunare JAXA SLIM si è spento nuovamente in attesa della luce solare di fine marzo

Recentemente ci si è concentrati sulla missione statunitense Intuitive Machines IM-1 che è allunata negli scorsi giorni, pur con qualche problema. Nel frattempo però sul nostro satellite naturale anche la missione giapponese JAXA SLIM si era riattivata quando il Sole aveva illuminato i pannelli solari fornendo energia alle batterie e ai sistemi di bordo. Non era scontato che il lander lunare nipponico potesse tornare a funzionare ma fortunatamente i sistemi hanno retto alla notte lunare consentendo di raccogliere nuovi dati.

La penultima immagine catturata dal lander nipponico

Ora l'agenzia spaziale giapponese ha annunciato che alle 19:00 di ieri (ora italiana) lo Smart Lander for Investigating Moon è tornato in standby. Il Sole è tramontato nella zona del cratere Shioli dove si trova il veicolo e quindi i pannelli solari hanno smesso di generare energia con i controllori di volo che si aspettano che in futuro il lander lunare possa non svegliarsi più, anche quando la luce sarà tornata a illuminare quella zona.

JAXA SLIM torna in standby: il lander potrebbe non svegliarsi di nuovo

Come scritto su X, JAXA SLIM è andato incontro a diversi cicli con temperature estreme che stanno mettendo a dura prova l'elettronica di bordo. Per questo a fine marzo, quando il Sole illuminerà il cratere Shioli il lander lunare potrebbe non rispondere al segnale dalla Terra ponendo fine alla missione, che però è già stata considerata un successo avendo raggiunto molti dei suoi obiettivi.

L'ultima immagine della fotocamera di navigazione del lander

La JAXA ha reso disponibile anche una nuova immagine della superficie della Luna ripresa dalla fotocamera di navigazione alle 15:00 di ieri (ora italiana). Questa potrebbe essere effettivamente l'ultima fotografia che lo Smart Lander for Investigating Moon potrebbe aver ripreso durante la missione.

Una cattiva notizia è che la fotocamera scientifica MBC (fotocamera multispettrale) utilizzata per acquisire dati utili per i ricercatori si è avviata come previsto, ma successivamente non ha funzionato correttamente. Secondo gli ingegneri sembra che la colpa del malfunzionamento sia da attribuirsi agli effetti della notte lunare. La JAXA continuerà a cercare di capire come ristabilire il normale funzionamento per poter acquisire nuovi dati se JAXA SLIM si risveglierà alla fine di questo mese. Per quanto riguarda invece il rover LEV-1 non c'è stata ulteriore risposta ai tentativi di contatto. LEV-2 (il rover che ha catturato l'immagine del lander) ha invece completato la sua missione della durata di un paio d'ore non avendo pannelli solari per ricaricarsi.