Il lander Intuitive Machines non è atterrato correttamente sulla Luna a causa dell'altimetro e delle condizioni di illuminazione

Secondo quanto riportato dalla società statunitense il lander Intuitive Machines Nova-C Athena della missione IM-2 non sarebbe atterrato correttamente sulla Luna per problemi all'altimetro e per via delle condizioni di illuminazione.

Alla fine di febbraio Intuitive Machines aveva lanciato, grazie a un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX, il lander lunare Nova-C Athena diretto verso il nostro satellite naturale. Si è trattata della seconda missione (IM-2) della società statunitense per consegnare sulla superficie diversi carichi utili e provare ulteriormente le tecnologie per le future missioni robotiche.

Come sappiamo il lander lunare Nova-C Athena non è allunato correttamente trovandosi coricato su un lato all'interno di un cratere, non esponendo così i pannelli solari che non hanno potuto ricaricare le batterie. Intuitive Machines ha dichiarato (dopo 12 ore) la fine della missione ben prima del previsto e durante la conferenza con gli investitori avvenuta nelle scorse ore ha annunciato alcune novità in merito.

La società ha riportato che tre fattori hanno contribuito a non far atterrare correttamente il lander lunare Intuitive Machines Nova-C Athena. Secondo quanto dichiarato dal CEO Steve Altemus gli altimetri hanno riscontrato del "rumore" nel segnale e una distorsione nelle fasi finali della discesa non consentendo letture accurate della distanza dalla superficie della Luna.

Una seconda problematica è stata invece legata all'illuminazione della regione del Polo sud lunare nel momento dell'atterraggio. Per sfruttare tutto il tempo disponibile il lander Nova-C è stato fatto atterrare nella mattinata lunare, quando il Sole era ancora basso all'orizzonte proiettando così ombre lunghe sulla superficie. Questo ha "confuso" il sistema di atterraggio integrato nel lander lunare.

A complicare ulteriormente la situazione (terza problematica) è stata la distribuzione dei crateri sulla superficie della Luna nella regione polare meridionale. A causa dell'illuminazione non corretta il sistema di atterraggio non ha trovato le giuste corrispondenze con i dati rilevati dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sulla quale si basava per cercare un sito di atterraggio sicuro.

Con i dati raccolti durante IM-2, la società sta sviluppando la missione IM-3 che sarà lanciata sempre quest'anno, sperando questa volta di avere un risultato migliore. Tra le novità del nuovo lander ci saranno altimetri ridondanti e differenti così da avere interpretazioni di dati provenienti da due fonti diverse e ci sarà anche un nuovo sensore di luminosità per stimare la velocità rispetto alla superficie della Luna oltre a un database più aggiornato per i crateri. Le modifiche non impatteranno sulle tempistiche di sviluppo, test e lancio ma faranno aumentare lievemente i costi.