Il lancio di NASA SLS per Artemis I potrebbe essere il 27 settembre, nonostante la tempesta Ian [AGGIORNAMENTO]

La NASA ha diffuso un nuovo aggiornamento. Secondo quanto riportato sembra che il lancio programmato per il 27 settembre sarà invece rinviato a causa dell'avvicinarsi della tempesta tropicale Ian. Una decisione finale sarà presa domani e, nel caso, NASA SLS tornerà all'interno del VAB. Nel comunicato si legge che "la NASA sta rinunciando a un'opportunità di lancio per martedì 27 settembre e si sta preparando per il rollback, continuando a guardare le previsioni del tempo associate alla tempesta tropicale Ian. Durante una riunione di sabato mattina, i team hanno deciso di rinunciare alla preparazione per la data di lancio di martedì per consentire loro di configurare i sistemi per il rollback del razzo Space Launch System e della navicella Orion al Vehicle Assembly Building. Gli ingegneri hanno rinviato la decisione finale a domenica 25 settembre, per consentire la raccolta e l'analisi di dati aggiuntivi. Se i manager di Artemis I decidessero per il rollback, quest'ultimo dovrebbe iniziare o domenica sera tardi o lunedì mattina presto".

Continua la "corsa contro il tempo" per lanciare il grande razzo spaziale NASA SLS per la missione Artemis I (senza equipaggio) in direzione della Luna e ritorno. Non tutto è andato come previsto e i due tentativi precedenti, l'ultimo il 3 settembre, hanno visto alcune problematiche che hanno portato a posticipare il lancio fino alle prossime finestre disponibili. La prima sarà il 27 settembre alle 17:37 (ora italiana) con durata di 70 minuti.

Negli scorsi giorni sono state effettuate alcune riparazioni a un sistema di sgancio rapido (quick disconnect) che serve a portare l'idrogeno liquido verso il serbatoio dello stadio principale. Per capire se effettivamente le riparazioni della perdita rilevata a inizio settembre erano state efficaci è stato eseguito un test criogenico al pad di lancio il 21 settembre (completato con successo). Anche in questo caso sono stati rilevati alcuni problemi che però sembrerebbero non destare preoccupazione eccessiva per la NASA.

NASA SLS e Artemis I: lancio per il 27 settembre?

Come riportato sul blog ufficiale della missione, il lancio del grande razzo spaziale rimane programmato per il 27 settembre nonostante ora a preoccupare sia l'avvicinarsi di una tempesta tropicale, nominata Ian, che potrebbe colpire la Florida in questi giorni. Chiaramente con condizioni meteorologiche avverse il lancio sarà posticipato ulteriormente mentre lo Space Launch System e la capsula Orion saranno protette all'interno del VAB.

L'agenzia spaziale si sta quindi preparando a entrambi gli scenari: poter lanciare il 27 settembre oppure fare un "roll back" al Vehicle Assembly Building così da proteggere NASA SLS dai forti venti (il sistema può resistere fino a venti con velocità di 137 km/h) e potenziali detriti. Nel comunicato si legge che "le discussioni sull'opportunità di rimanere sulla rampa di lancio o tornare al VAB sono in corso e si basano sulle ultime previsioni delle previsioni". Entro oggi dovremmo avere la risposta definitiva su quale sarà la strada intrapresa. Una conferenza stampa sarà tenuta alle 18:30 (ora italiana).

Jim Free (amministratore associato della NASA) ha anche aggiunto che "le persone sono la parte più importante della nostra missione e la sicurezza e il benessere del nostro team sono le nostre massime priorità". Non si tratta quindi solamente di salvaguardare il razzo e la missione da 4 miliardi di dollari, ma anche tutto il personale che ci lavora.

Per quanto riguarda l'FTS (Flight Termination System) di NASA SLS, l'agenzia è riuscita a ottenere una proroga della validità dalla Space Force che monitora e dà il via libera per i lanci dell'Eastern Range. Questo significa che almeno per una parte delle problematiche è stata risolta per un possibile lancio il 27 settembre (e nel caso anche per la finestra del 2 ottobre). Mancano quindi solo poche ore prima di conoscere se effettivamente il lancio avverrà entro la fine di settembre o dovrà essere posticipato almeno all'inizio di ottobre (o oltre).

