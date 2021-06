Il Kazakistan ospiterà l'impianto più grande al mondo per la produzione di idrogeno green

Siglato un'accordo tra Svevind, azienda tedesca che sviluppa e realizza progetti di energia eolica onshore su vasta scala dal 1998, e Kazakh Invest National Company JSC, agenzia nazionale di promozione degli investimenti della Repubblica del Kazakistan, per la realizzazione su suolo Kazako del più grande sito di produzione di idrogeno green al mondo.

Il progetto prevede l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici per circa 45 GW dislocati nelle vaste steppe del Kazakistan occidentale e centrale, fonti di energia rinnovabile che alimenteranno fino 30 GW di sistemi per la produzione di idrogeno con una produzione annua stimata in circa 3 milioni di tonnellate di idrogeno.

Si pensi che attualmente il più grande impianto per la produzione di idrogeno green è di proprietà della Air Liquide in Canada e dispone di "soli" 20 MW di elettrolizzatori.

“L'energia dell'idrogeno è molto produttiva, tecnologica ed efficiente da usare. Questa risorsa energetica può essere utilizzata nei trasporti, nella vita quotidiana, nell'energia e nell'industria. La promozione dello sviluppo a basse emissioni di carbonio è in linea con la direzione strategica di sviluppo della Repubblica del Kazakistan e gli obblighi assunti nel quadro degli accordi internazionali. Attraverso lo sviluppo dell'energia dell'idrogeno, il Kazakistan può ottenere la sua nicchia nella fornitura mondiale di idrogeno green” ha dichiarato Meirzhan Yussupov, presidente del consiglio di amministrazione di Kazakh Invest.





Clicca per ingrandire

"Svevind mira a combinare le eccezionali risorse naturali del Kazakistan con la nostra esperienza e passione di lunga data nello sviluppo di progetti per fornire energia sostenibile. Gli impianti di produzione dell'idrogeno green porteranno il Kazakistan tra i leader globali delle energie rinnovabili e dell'idrogeno a costi di produzione molto competitivi" ha invece commentato Wolfgang Kropp proprietario di maggioranza e CEO di Svevind.

Svevind ha già firmato un protocollo d'intesa con la Kazakh Invest dopo aver presentato i suoi piani al governo kazako lo scorso maggio. Si prevede che le fasi complessive di sviluppo, ingegneria, approvvigionamento e finanziamento di questa opera dureranno dai 3 ai 5 anni, con ulteriori 5 anni per la messa in servizio dell'intero ciclo produttivo.

Il Kazakistan è il nono paese più grande al mondo ed il diciottesimo meno densamente popolato del pianeta: con 7 sette persone per chilometro quadrato. Le sconfinate pianure della steppa kazaka occupano un terzo del paese, non sono le zone più ventose del pianeta, ma il clima è comunque favorevole, ed inoltre vanta una posizione vantaggiosa per affacciarsi sia al mercato asiatico sia a quello europeo.





Clicca per ingrandire

Un investimento che vuole mettere le basi per il futuro del paese il quale vuole mantenere il titolo di più prospero dell'Asia centrale, con attualmente un'economia largamente dipendente dalle esportazioni di petrolio e greggio, ma che in futuro potrebbe basarsi appunto sulla commercializzazione di idrogeno da fonti rinnovabili, sfruttando il trend a livello mondiale di decarbonizzazione nei prossimi decenni.