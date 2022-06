Il grande aeroplano Roc di Stratolaunch ha completato un nuovo test di volo

Con il sempre maggiore interesse nell'economia spaziale (o ad alta quota) molte società si sono lanciate nel settore realizzando soluzioni differenti. Abbiamo scritto dell'elevata cadenza di lancio di SpaceX con il Falcon 9 ma altre società hanno puntato su soluzioni differenti per cercare di avere una certa costanza per l'immissione in orbita di satelliti. Due esempi sono Virgin Orbit e Stratolaunch.

Nel caso di Virgin Orbit viene impiegato un Boeing 747-400 modificato per lanciare un razzo spaziale che può portare in orbita piccoli satelliti. Nel caso della seconda invece si tratta di utilizzare un altro aeroplano modificato per lanciare un velivolo sperimentale (Talon-A) che può raggiungere velocità ipersoniche fino a Mach 6 ed eseguire dei test con carichi utili paganti. In entrambi i casi lo scopo è quello di avere soluzioni facilmente riutilizzabili e poco costose per i clienti.

Il nuovo volo del grande aeroplano Stratolaunch

Negli scorsi giorni Stratolaunch ha annunciato di aver completato una nuova campagna di test per il suo aeroplano chiamato Roc arrivando al settimo volo. Secondo quanto riportato ufficialmente, il velivolo ha volato per 3 ore e 1 minuto nella zona del deserto del Mojave raggiungendo una quota di 8200 metri. Si tratta della quota più alta mai raggiunta dall'unità.

La società ha riportato che questo test serviva ancora una volta a provare i sistemi e sviluppare Roc che ora ha anche il supporto che servirà per l'attacco del velivolo ipersonico Talon-A (nella zona centrale, tra le due fusoliere). Tra i vari obiettivi raggiunti c'è quello dell'altitudine massima, delle prestazioni generali e della manovrabilità con il nuovo supporto e prove sul carrello di atterraggio.

Zachary Krevor (CEO e presidente della società) ha dichiarato "il volo di oggi è una storia di successo della capacità del team di Stratolaunch di aumentare il ritmo operativo al ritmo desiderato dai nostri clienti per l'esecuzione di frequenti test di volo ipersonici. Inoltre, il team ha raggiunto un nuovo record di altitudine di 27000 piedi [ndr. 8200 metri], dimostrando così le prestazioni dell'aeroplano necessarie affinché il nostro velivolo ipersonico Talon raggiunga la sua vasta gamma di condizioni ipersoniche".

Nelle scorse settimane Stratolaunch ha provato l'integrazione tra Roc e Talon-A (con l'unità di prova TA-0) anche se per un volo vero e proprio bisognerà aspettare la fine dell'anno. La prima prova verrà effettuata con l'unità conosciuta come TA-1 mentre è in corso la realizzazione del sistema TA-2. L'operatività del servizio dovrebbe avvenire intorno al 2023.

