Il grafene sorprende ancora: scoperti quattro stati superconduttivi nello stesso materiale

Un gruppo di ricercatori del MIT ha identificato quattro distinti stati superconduttivi nel grafene romboedrico, osservando un comportamento insolito: alcuni persistono e addirittura si rafforzano in presenza di intensi campi magnetici.

Il grafene continua a rivelare proprietà inattese. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha dimostrato che una particolare configurazione naturale del materiale è in grado di ospitare quattro distinti stati superconduttivi, alcuni dei quali mostrano un comportamento finora considerato anomalo: invece di essere soppressi da un campo magnetico, come normalmente accade, riescono a sopravvivere e in alcuni casi diventano addirittura più robusti.

I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, riguardano il cosiddetto grafene romboedrico, una particolare struttura presente naturalmente nella grafite costituita da quattro o cinque strati di grafene sovrapposti con un leggero disallineamento tra uno strato e il successivo. Sebbene la grafite sia un materiale estremamente comune, questa specifica configurazione atomica possiede caratteristiche elettroniche molto differenti rispetto a quelle del materiale di partenza.

La superconduttività è uno stato della materia in cui gli elettroni si muovono senza alcuna resistenza elettrica grazie alla formazione di coppie, dette coppie di Cooper. Sono migliaia i materiali noti per manifestare questa proprietà, ma è estremamente raro che un singolo materiale sia in grado di sostenere più forme differenti di superconduttività.

L'immagine illustra tre diversi modi in cui gli elettroni possono accoppiarsi e fluire attraverso il grafene romboedrico a cinque strati senza incontrare resistenza. I tre diversi stati superconduttivi (rappresentati da colori diversi) persistono sorprendentemente e possono persino essere potenziati in presenza di un campo magnetico, che normalmente annulla la superconduttività.

Il gruppo guidato dal professor Long Ju studia da anni le proprietà elettroniche del grafene e delle sue varianti strutturali. A differenza di molte ricerche recenti, concentrate su sistemi ottenuti impilando e ruotando artificialmente diversi fogli di grafene, gli studiosi hanno scelto di investigare strutture già presenti in natura all'interno della grafite. Per individuarle, i ricercatori esfoliano campioni di grafite fino a ottenere sottilissimi strati atomici e identificano le rare regioni in cui gli strati assumono la tipica disposizione "a gradini" del grafene romboedrico.

Negli ultimi anni questa configurazione aveva già mostrato proprietà insolite, tra cui forme di superconduttività chirale e fenomeni legati a cariche elettroniche frazionarie. Il nuovo studio amplia ulteriormente il quadro, rivelando un numero ancora maggiore di stati superconduttivi.

L'esperimento è stato condotto modificando progressivamente la densità elettronica del materiale. Se in precedenti lavori il team aveva osservato la comparsa della superconduttività aggiungendo elettroni al grafene, questa volta l'approccio è stato invertito, con la rimozione graduale degli elettroni e il monitoraggio della resistenza elettrica del campione a temperature estremamente basse.

Parallelamente, i ricercatori hanno sottoposto il materiale a intensi campi magnetici orientati sia parallelamente sia perpendicolarmente al piano del grafene. Le misure sono state effettuate grazie alla collaborazione con l'Università di Basilea, che dispone delle infrastrutture necessarie.

I risultati hanno evidenziato la presenza di quattro distinti stati superconduttivi a specifiche densità elettroniche. Ancora più sorprendente è stato osservare che tre di questi continuano a esistere anche in presenza di campi magnetici fino a circa 9 tesla, un'intensità quasi 180.000 volte superiore al campo magnetico terrestre.

Nella fisica convenzionale, infatti, il campo magnetico tende a rompere le coppie di elettroni responsabili della superconduttività, causando la scomparsa del fenomeno. Nel grafene romboedrico, invece, i ricercatori hanno osservato un comportamento completamente differente.

Quando il campo magnetico viene applicato perpendicolarmente al piano del materiale, uno degli stati superconduttivi non solo continua a esistere, ma mostra un netto rafforzamento. La temperatura critica, ovvero la soglia massima oltre la quale la superconduttività normalmente scompare, aumenta da circa 55 a quasi 90 millikelvin. Parallelamente cresce anche la quantità di corrente elettrica che il materiale è in grado di trasportare prima di perdere lo stato superconduttivo, con un incremento stimato tra il 50% e il 60%.

Il meccanismo microscopico responsabile di questo comportamento non è ancora stato chiarito. Una delle ipotesi avanzate dagli autori è che, in determinate condizioni di densità elettronica, gli elettroni possano formare coppie con spin paralleli anziché opposti, come previsto dalla teoria della superconduttività convenzionale. In questo scenario il campo magnetico non romperebbe le coppie elettroniche, ma ne manterrebbe l'allineamento, consentendo al materiale di conservare o addirittura rafforzare le proprie proprietà superconduttive.

Gli stessi ricercatori sottolineano tuttavia che questa interpretazione richiederà ulteriori verifiche sperimentali e teoriche.