Il drone russo ha scelto da solo cosa colpire: il caso che riaccende l'allarme sull'AI militare

Un drone russo Molniya equipaggiato con un modulo Nvidia Jetson Orin avrebbe selezionato autonomamente il proprio bersaglio prima di schiantarsi a Zaporizhzhia, provocando tre vittime civili. L'indagine del New York Times ricostruisce l'impiego dell'intelligenza artificiale, le tecnologie coinvolte e la crescente diffusione di sistemi autonomi sul campo di battaglia.

Un drone russo Molniya equipaggiato con un modulo Nvidia Jetson Orin avrebbe selezionato autonomamente il proprio punto d'impatto, causando la morte di tre civili in una stazione di servizio nella regione di Zaporizhzhia. È quanto emerge da un'inchiesta del New York Times, che ha raccolto le testimonianze di comandanti della difesa aerea ucraina, specialisti di droni e investigatori che hanno analizzato i resti del velivolo.

Secondo la ricostruzione, il drone sarebbe stato lanciato da operatori umani con una rotta diretta verso la stazione di servizio, ma la scelta dell'obiettivo finale sarebbe stata affidata al software di bordo. Il sistema era stato addestrato a riconoscere specifiche categorie di oggetti, tra cui i serbatoi di propano, e avrebbe quindi identificato autonomamente il bersaglio da colpire.

La missione non si sarebbe però conclusa come previsto. Durante l'avvicinamento il drone non è riuscito a superare un edificio residenziale, ha urtato una parete ed è esploso vicino alle persone che si erano rifugiate nell'area sottostante, invece di colpire l'oggetto riconosciuto dal sistema di visione. Le vittime sono state identificate come Tetiana Bubynets, studentessa di 19 anni, e due uomini di 41 e 48 anni.

Il velivolo faceva parte, secondo gli ufficiali ucraini, di un gruppo di circa sei droni. Nessuno avrebbe trasmesso traffico radio durante l'operazione, un elemento compatibile con sistemi progettati per operare senza un collegamento costante con un pilota. L'analisi dei componenti recuperati ha inoltre permesso agli investigatori di esaminare il materiale utilizzato per la navigazione visiva e il codice relativo alle categorie di oggetti che il sistema era stato addestrato a riconoscere.

I componenti recuperati dal drone coinvolto nell'attacco e da altri esemplari utilizzati per i test non risultavano dotati di sistemi di cifratura, un aspetto che ha facilitato l'analisi forense. "Le macchine stanno prendendo decisioni su cosa colpire", ha dichiarato al New York Times il colonnello Serhiy Minaiev, comandante della difesa aerea di Zaporizhzhia.

Kateryna Bondar, senior fellow presso il Center for Strategic and International Studies, ha definito il caso il primo episodio documentato nel quale un drone russo dotato di capacità di targeting completamente autonoma ha provocato vittime civili. La Russia ha iniziato a svolgere test di volo con sistemi di guida basati sull'intelligenza artificiale per il Molniya, un drone ad ala fissa prodotto in grandi quantità, nel mese di maggio, dopo una serie di prove con capacità di selezione autonoma del bersaglio condotte nei mesi precedenti utilizzando il V2U.

Al centro dell'indagine è finito anche l'hardware NVIDIA. L'azienda ha confermato al New York Times che i moduli visibili nei droni recuperati sono NVIDIA Jetson Orin, piattaforme di elaborazione edge commercializzate per poche centinaia di dollari e destinate a sviluppatori, studenti e startup.

"NVIDIA Jetson Orin sono moduli di livello consumer venduti a studenti, sviluppatori e startup per un'ampia gamma di applicazioni benefiche", ha dichiarato un portavoce. "Non sono disponibili in Russia e non sono progettati per scopi militari. I Jetson usati sono disponibili attraverso numerosi canali di rivendita. Sebbene non possiamo tracciare i prodotti dopo la vendita, se determiniamo che un cliente sta violando i controlli sulle esportazioni statunitensi, adotteremo le misure appropriate".

L'attuale regime statunitense sul controllo delle esportazioni prevede che gli acceleratori destinati ai datacenter e all'intelligenza artificiale rientrino in specifiche restrizioni, mentre i moduli Jetson Orin non sono soggetti alle stesse limitazioni. Gli investigatori ucraini sostengono di aver già individuato il Jetson Orin all'interno di quattro diverse famiglie di sistemi d'arma russi.

L'impiego di sistemi autonomi non è comunque limitato alla Russia. Mykhailo Fedorov, recentemente rimosso dall'incarico di ministro della Difesa ucraino, ha riferito al New York Times che Kiev ha testato negli ultimi mesi un proprio sistema completamente autonomo contro depositi di carburante e apparecchiature militari nella Crimea occupata. Secondo la stessa fonte, quadricotteri ucraini sono stati utilizzati in modalità autonoma contro soldati russi già dal 2024.

La crescente diffusione di sistemi di riconoscimento basati sulla visione artificiale sta modificando anche le contromisure adottate sul campo. A Zaporizhzhia sono stati installati quasi 386 chilometri di reti anti-drone. Attorno ai serbatoi di propano vengono inoltre impiegati teli e materiali plastici collocati secondo angolazioni irregolari, con l'obiettivo di rendere più difficile il riconoscimento automatico degli oggetti da parte dei sistemi di visione e riconoscimento.