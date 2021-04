Il drone NASA Ingenuity ha fatto ruotare le pale a 50 rpm, sempre più vicini al primo volo

Come scritto nella giornata di ieri, il drone-elicottero NASA Ingenuity si sta avvicinando al primo volo che dovrebbe avvenire l'11 Aprile, con i dati che arriveranno il 12 Aprile. Dopo essersi sganciato dal rover Perseverance e aver resistito alle notti marziane (dove la temperature scende fino a -90°C), è il momento di testare il rotore con le doppie eliche.

Il primo passaggio compiuto di recente è stato quello di sbloccare le pale che erano bloccate per evitare danni durante le operazioni di distacco da Perseverance, ora NASA Ingenuity ha iniziato i primi test per controllare la rotazione.

NASA Ingenuity e i test prima del volo su Marte

Secondo quanto riportato dal JPL, il drone-elicottero NASA Ingenuity ha provato a far ruotare le pale a 50 rpm per capire se tutto funzionasse correttamente. Probabilmente nella giornata di domani ci sarà uno degli ultimi test pre-volo con una rotazione di 2400 rpm (in precedenza si era parlato di 2537 rpm per il volo). Si tratta della stessa velocità che sarà impiegata durante il primo volo su Marte.

In questo caso però il drone non si solleverà dalla superficie in quanto l'orientamento delle pale farà in modo di mantenerlo a terra. Se anche questa prova darà esito positivo e se il tempo meteorologico nella zona del cratere Jezero sarà buono, allora si potrà eseguire il test.

Intanto NASA Perseverance si è allontanato di circa 60 metri da dove si trova NASA Ingenuity così da evitare problemi durante le prove. Nonostante la distanza, rispetto a Curiosity, il nuovo rover può vantare le due fotocamere Mastcam-Z che consentono un ottimo livello di ingrandimento (Z nel nome significa "zoom").

Il drone ha poi due fotocamere, una in bianco e nero per la navigazione e una a colori per catturare immagini. Non sono previsti video ripresi direttamente dal drone, ma lo stesso rover Perseverance dovrebbe essere in grado di riprendere il primo volo su Marte.