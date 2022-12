Il drone NASA Ingenuity ha concluso con successo il 37° volo su Marte

Recentemente abbiamo scritto di come NASA Perseverance abbia lasciato sul suolo marziano la prima provetta contenente un campione di roccia. Si tratta della strategia di backup per la missione Mars Sample Return che dovrebbe riportare, nel 2033, i campioni sulla Terra. Proprio le ultime modifiche a questa missione hanno previsto l'utilizzo di due droni simili a NASA Ingenuity. Questo significa che il piccolo elicottero attualmente su Marte non è "solo" un esperimento per capire quanto sono resistenti le tecnologie impiegate ma i dati raccolti saranno utili anche in ottica futura.

Proprio per mantenerne l'efficienza operativa e affrontare nuove sfide, nelle ultime settimane è stato installato un aggiornamento software su NASA Ingenuity per permettergli di volare anche su terreni che non sono pianeggianti e di individuare in automatico nuovi siti di atterraggio. Un ulteriore passo in avanti per un sistema pensato come dimostratore tecnologico a basso costo (85 milioni di dollari) che si sta dimostrando ben più efficace e importante del previsto. Circa sei giorni fa si è compiuto il 37° volo su Marte che gli ha permesso di avvicinarsi a NASA Perseverance. Ecco le ultime novità.

NASA Ingenuity ha completato il 37° volo su Marte

Secondo quanto riportato dal JPL, il drone è riuscito a completare con successo il 37° volo (il 17 dicembre) percorrendo una distanza orizzontale di 62 metri. Quest'ultima, pur essendo inferiore ai 110 metri percorsi durante il 36° volo, si è trattato di un movimento in un'unica direzione a differenza del precedente dove il drone ha raggiunto metà percorso e poi è tornato al punto di partenza (come previsto dai piani del JPL).

Secondo il flight log la quota massima è stata pari a 10 metri con una velocità massima di 3 m/s e una durata di 55,2". Come si può leggere è stato poi abbandonato il campo volo X per passare al campo volo Y. L'aggiornamento software ha funzionato correttamente e questo dovrebbe permettere di avere maggiore autonomia operativa per NASA Ingenuity riducendo i rischi durante l'atterraggio.

Attualmente il drone marziano ha percorso complessivamente 7,579 km con una quota massima di 14 metri (durante il 35° volo) con una velocità massima di 5,5 m/s (pari a 19,8 km/h) e volando per 61,8 minuti. Rispetto ai 600 metri che separavano NASA Ingenuity e NASA Perseverance durante i giorni scorsi, con l'ultimo volo la distanza è scesa intorno ai 400 metri.