Il drone NASA Dragonfly atterrerà in una zona con dune di Titano che è stata chiamata Ahmakiq Undae

Il lancio del Nancy Grace Roman Space Telescope (RST) è stato un momento importante per l'agenzia spaziale statunitense considerando che si tratta di uno dei progetti che rivoluzioneranno l'osservazione del Cosmo insieme al James Webb Space Telescope. Un'altra grande missione che verrà lanciata nel 2028 sarà NASA Dragonfly, un drone di grandi dimensioni che volerà nei cieli di Titano, la luna di Saturno, e che esplorerà il satellite come mai fatto prima.

Negli scorsi giorni la NASA ha annunciato che il drone Dragonfly atterrerà in un grande campo di dune che ha preso il nome di Ahmakiq Undae (denominazione accettata dall'Unione Astronomica Internazionale). Questa zona presenta dune e aree pianeggianti (interdune) e si trova a sud del cratere Selk. Oltre questa zona si trovano poi colline e montagne mentre non dovrebbero mancare fiumi che sfociano in oceani. Non si tratta però di acqua quanto di idrocarburi liquidi, in particolar modo metano (CH₄) ed etano (C₂H₆).

Dragonfly atterrerà nella zona chiamata Ahmakiq Undae

Il nome significa "colui che ha rinchiuso il vento" ed è legato alla tradizione Maya. In particolare Ahmakiq è uno spirito che veniva evocato per proteggere i raccolti dai forti venti così da non danneggiarli. Si tratta di una convezione dell'Unione Astronomica Internazionale chiamare i campi di dune (chiamati anche Undae) con nomi di divinità legate al vento.

La missione primaria di NASA Dragonfly avrà una durata di 3,3 anni, che potrà essere estesa se l'hardware riuscirà a resistere all'ambiente di Titano. Lo scopo del drone sarà di esplorare dune con composti organici e depositi legati alla formazione del cratere Selk per cercare molecole complesse che potrebbero essere alla base della vita.

Infatti l'impatto di un meteorite potrebbe aver fuso dell'acqua ghiacciata creando un ambiente utile per la formazione delle molecole complesse a base di carbonio in un ambiente acquoso. Il drone Dragonfly sarà anche importante per lo sviluppo futuro di altri grandi droni per tutti quei corpi celesti che presentano un'atmosfera abbastanza densa da poter generare portanza.

Nel frattempo nella camera bianca della Johns Hopkins Applied Physics Laboratory il drone è in fase di assemblaggio. Nelle scorse settimane gli ingegneri e i tecnici hanno lavorato al sistema elettrico e al cablaggio del drone. Gli ingegneri hanno dovuto pensare a come distribuire i fili in modo tale da non interferire con strumentazione e hardware oltre a consentire l'isolamento dal rigido clima di Titano non disperdendo il calore generato dall'RTG (che fornisce anche l'energia). Inoltre è presente anche una batteria da 300 kg che assicura la distribuzione dell'energia ai vari sottosistemi. Il lancio è previsto nell'estate del 2028 a bordo di un razzo spaziale Falcon Heavy mentre l'arrivo sulla luna di Saturno è dato per la fine del 2034.