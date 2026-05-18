Il dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale Starship di SpaceX è stato rinviato al 21 maggio

Negli scorsi giorni SpaceX aveva annunciato che il dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale riutilizzabile Starship sarebbe avvenuto non prima del 20 maggio alle 0:30 (ora italiana). In precedenza si era parlato di un possibile lancio sia il 13 maggio e poi il 16 maggio, ma entrambe le date non erano state confermate ufficialmente dalla società di Elon Musk, mentre ora le informazioni sono state fornite direttamente.

Nelle scorse ore SpaceX ha annunciato uno slittamento di un giorno rispetto a quanto indicato in precedenza. Secondo quanto riportato, la missione Flight 12 del razzo spaziale riutilizzabile Starship dovrebbe avvenire non prima del 21 maggio alle 0:30 (ora italiana). Il rinvio è quindi di un giorno mentre la società sta conducendo ulteriori test sull'hardware che sarà impiegato per il dodicesimo lancio. Posticipare un lancio di un vettore rivisto in moltissime componenti non è assolutamente inusuale, tutt'altro.

Il dodicesimo lancio di Starship sarà non prima del 21 maggio

Ricordiamo che per Flight 12 sarà utilizzato hardware di terza generazione per la prima volta. Questo significa avere moltissime novità, pur mantenendo l'idea originale del razzo spaziale completamente riutilizzabile. Per questioni di sicurezza né Super Heavy Booster 19 né Ship 39 verranno recuperati. Il primo ammarerà dolcemente (se tutto andrà come previsto) nel Golfo del Messico pochi minuti dopo il decollo, il secondo stadio invece ammarerà al largo delle coste dell'Australia nell'Oceano Indiano dopo circa 65 minuti dal decollo.

Tra le novità c'è da segnalare l'utilizzo per la prima volta del Pad 2 di Starbase (Texas). I precedenti undici lanci sono avvenuti tutti dal Pad 1 che era stato costruito per consentire una rapida iterazione ma con diversi limiti via via corretti. Il Pad 2 è sicuramente differente e più solido pur mantenendo la caratteristica torre Mechazilla. SpaceX si è concentrata negli ultimi giorni sul sistema di soppressione della fiamma (deluge system) per garantire la riuscita del lancio sin dai primi secondi.

Questo è dovuto anche all'utilizzo dei motori Raptor 3 atmosferici, sempre 33, che si trovano alla base di Super Heavy. Questi propulsori sono più semplici strutturalmente ma anche più potenti dei precedenti Raptor e potrebbero quindi generare una grande quantità di calore, onde sonore e vibrazioni.

Come spiegato dalla società, ogni elemento dell'architettura è stato rivisto per avvicinarsi all'obiettivo più ambizioso: una riusabilità completa e rapida, resa possibile da anni di prove, errori, miglioramenti e intuizioni accumulate volo dopo volo. Proprio a causa delle molte novità il booster non sarà recuperato in quanto il rischio di colpire le strutture di terra è più alto. Questa manovra potrebbe invece essere tentata durante Flight 13, ma non è ancora stato confermato.

Super Heavy Booster 19 è il primo modello di terza generazione che comprende una nuova distribuzione del propellente, tre alette superiori anziché quattro (anche se questo nuovo modello è più grande). Hardware necessario al loro funzionamento è ora più protetto dall'accensione dei motori del secondo stadio durante l'hot staging mentre è stato integrato l'anello HSR (hot staging ring) che non sarà più sganciato durante il rientro.

Lo stadio superiore di Starship, Ship 39, utilizzerà ancora 6 motori complessivamente, 3 motori Raptor 3 atmosferici e 3 motori Raptor 3 per il vuoto (RVac). SpaceX vuole anche tentare il rilascio di 22 mockup di satelliti Starlink di terza generazione. Una delle novità è che le ultime due unità saranno dotate di fotocamere per riprendere lo scudo termico e per questo alcune piastrelle sono di colore bianco, così da fornire un riferimento visivo agli ingegneri.

La traiettoria di Starship sarà sempre suborbitale (nelle fasi iniziali sarà spostata leggermente più a sud) con la missione che prevederà anche il riavvio di un singolo motore Raptor 3 nello Spazio. Sempre stando alle informazioni ufficiali il secondo stadio eseguirà alcune manovre sperimentali già viste nei voli precedenti: una per spingere i flap posteriori ai loro limiti strutturali, l'altra per simulare la traiettoria che le future missioni dovranno seguire per tornare a Starbase (forse per Flight 14).

Visto il gran numero di novità, pur essendo questo il dodicesimo lancio integrato (senza contare gli hopper), è come se si trattasse di un nuovo razzo spaziale, pur partendo dall'esperienza acquisita con i precedenti modelli. La riuscita di tutte le operazioni è difficile ma non impossibile e sarà determinante in vista di Artemis III, prevista per la seconda metà del prossimo anno. Per questo motivo Ship 39 integra già il sistema di posizionamento che sarà utilizzato per il docking legato al rifornimento orbitale che dovremmo vedere solamente più avanti nel tempo.