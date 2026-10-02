Il Dipartimento della Guerra USA pensa a capsule spaziali per consegnare carichi utili in caso di necessità
Lo Spazio come sistema per raggiungere velocemente gli scenari di guerra. Il Dipartimento della Guerra statunitense starebbe pensando a capsule spaziali per consegnare carichi utili in caso di necessità ma anche razzi riutilizzabili.di Mattia Speroni pubblicata il 02 Ottobre 2026, alle 20:42 nel canale Scienza e tecnologia
SpaceXSpaceXAIBlue OriginSpace ForceRocket LabVarda Space
Negli scorsi anni il Dipartimento della Guerra statunitense (al tempo Dipartimento della Difesa o DoD) aveva pensato di utilizzare grandi razzi spaziali riutilizzabili, per esempio Starship di SpaceX (ma non solo), per inviare rifornimenti in zone di conflitto con tempistiche molto ridotte (fino a 90 minuti). Il programma è ancora attivo ma sta ricevendo sempre meno finanziamenti puntando invece a soluzioni differenti. L'esercito statunitense infatti preferirebbe scegliere capsule spaziali richiamabili al comando.
In particolare l'Air Force Research Laboratory (AFRL) avrebbe intenzione di cambiare strategia per cercare di avere alcuni vantaggi che i vettori potrebbero non avere allo stato attuale. L'AFRL vorrebbe delle capsule spaziali in grado di restare in orbita per mesi e poi rientrare al momento opportuno vicino alla zona d'interesse.
Questo ridurrebbe la complessità delle operazioni e potrebbe far arrivare rifornimenti anche in zone impervie e senza infrastrutture completate e/o complesse così da essere più rapidi nell'intervento e più precisi. Con le capsule spaziali è anche possibile inviare più rifornimenti contemporaneamente in un unico lancio permettendo anche di variare i fornitori rendendo resiliente la catena di approvvigionamento.
Lo sviluppo di sistemi di Payload Delivery System (PDS) sono finanziati sia dall'Air Force che dalla Space Force permettendo di integrare le differenti capacità ed esigenze. Nell'anno fiscale 2026 il budget dell'Air Force per il PDS era pari a 30,6 milioni di dollari mentre la Space Force ha stanziato 21,2 milioni di dollari. Per il 2027 invece le richieste sono state leggermente riviste a 32,3 milioni di dollari e 16,5 milioni di dollari.
Secondo quanto riportato da un portavoce dell'AFRL le società coinvolte nello sviluppo di queste soluzioni sono SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, Sierra Space, Varda Space, Inversion Space e Outpost Space oltre ad altre società minori.
Per quanto riguarda invece la Point-to-Point Delivery (P2D) permette una consegna con lanci orbitali e suborbitali di carichi utili in zone di guerra o dove necessario per le operazioni. Questo comprende quindi una strategia differente e non immagazzinamento nello Spazio. Infine la Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL) potrebbe sfruttare vettori spaziali per consegnare carichi utili con l'AFRL che ha assegnato una parte dei finanziamenti a Blue Origin e un'altra ad Anduril.
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Abbiamo pensato tutti a questo vero?
Un Falcon 9 può lanciare fino a 16t, una bomba GBU-10 Paveway II pesa 910Kg, una GBU-12 Paveway II pesa 230Kg, idem per le JDAM; una GBU-39 Small Diameter Bomb pesa 130Kg.
Ipotizzando un "magazzino bombe" con 10 t d carico utile ed un kit "di rientro"
una capsula potrebbe caricare circa 10 GBU-10/JDAM da 1t (una volta "spazializzate", oppure circa 40 GBU-12/JDAM da 250Kg oppure circa 60 GBU-39 da circa 160 Kg.
Oltretutto ci sarebbe la possibilità di scegliere quante bombe usare per singola missione e come "distribuirle" nello spazio e nel tempo.
Le GBU-39 sono "piccole" ma una "linea" o un "quadrato pieno" di 60 che impatta simultaneamente è una cosa terrificante, come pure una "raffica" di 60 che colpisce lo stesso punto ad intervalli di 30 secondi ( mezzora di fuoco continuato) in modo da demolire un grosso edificio ben difeso un pezzo alla volta, oppure semplicemente rendere inagibili in un solo lancio tutti i ponti di una città con tutto il caos che ne consegue.
Un Falcon 9 può lanciare fino a 16t, una bomba GBU-10 Paveway II pesa 910Kg, una GBU-12 Paveway II pesa 230Kg, idem per le JDAM; una GBU-39 Small Diameter Bomb pesa 130Kg.
Ipotizzando un "magazzino bombe" con 10 t d carico utile ed un kit "di rientro"
una capsula potrebbe caricare circa 10 GBU-10/JDAM da 1t (una volta "spazializzate", oppure circa 40 GBU-12/JDAM da 250Kg oppure circa 60 GBU-39 da circa 160 Kg.
Oltretutto ci sarebbe la possibilità di scegliere quante bombe usare per singola missione e come "distribuirle" nello spazio e nel tempo.
Le GBU-39 sono "piccole" ma una "linea" o un "quadrato pieno" di 60 che impatta simultaneamente è una cosa terrificante, come pure una "raffica" di 60 che colpisce lo stesso punto ad intervalli di 30 secondi ( mezzora di fuoco continuato) in modo da demolire un grosso edificio ben difeso un pezzo alla volta, oppure semplicemente rendere inagibili in un solo lancio tutti i ponti di una città con tutto il caos che ne consegue.
A me sembra tutto troppo complicato e costoso per metterci delle semplici bombe.
Avrebbe senso (non per me, ma nell'ottica della solita vecchia stupida idea del deterrente nucleare) se ci mettessero delle testate nucleari, ma se poi succede qualcosa e si sparge plutonio o uranio in atmosfera chi lo spiega al resto del mondo
Ma del resto ha tutto poco senso anche per consegnare qualche tonnellate di rifornimenti.
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