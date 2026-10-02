Il Dipartimento della Guerra USA pensa a capsule spaziali per consegnare carichi utili in caso di necessità

Negli scorsi anni il Dipartimento della Guerra statunitense (al tempo Dipartimento della Difesa o DoD) aveva pensato di utilizzare grandi razzi spaziali riutilizzabili, per esempio Starship di SpaceX (ma non solo), per inviare rifornimenti in zone di conflitto con tempistiche molto ridotte (fino a 90 minuti). Il programma è ancora attivo ma sta ricevendo sempre meno finanziamenti puntando invece a soluzioni differenti. L'esercito statunitense infatti preferirebbe scegliere capsule spaziali richiamabili al comando.

In particolare l'Air Force Research Laboratory (AFRL) avrebbe intenzione di cambiare strategia per cercare di avere alcuni vantaggi che i vettori potrebbero non avere allo stato attuale. L'AFRL vorrebbe delle capsule spaziali in grado di restare in orbita per mesi e poi rientrare al momento opportuno vicino alla zona d'interesse.

Questo ridurrebbe la complessità delle operazioni e potrebbe far arrivare rifornimenti anche in zone impervie e senza infrastrutture completate e/o complesse così da essere più rapidi nell'intervento e più precisi. Con le capsule spaziali è anche possibile inviare più rifornimenti contemporaneamente in un unico lancio permettendo anche di variare i fornitori rendendo resiliente la catena di approvvigionamento.

Lo sviluppo di sistemi di Payload Delivery System (PDS) sono finanziati sia dall'Air Force che dalla Space Force permettendo di integrare le differenti capacità ed esigenze. Nell'anno fiscale 2026 il budget dell'Air Force per il PDS era pari a 30,6 milioni di dollari mentre la Space Force ha stanziato 21,2 milioni di dollari. Per il 2027 invece le richieste sono state leggermente riviste a 32,3 milioni di dollari e 16,5 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato da un portavoce dell'AFRL le società coinvolte nello sviluppo di queste soluzioni sono SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, Sierra Space, Varda Space, Inversion Space e Outpost Space oltre ad altre società minori.

Per quanto riguarda invece la Point-to-Point Delivery (P2D) permette una consegna con lanci orbitali e suborbitali di carichi utili in zone di guerra o dove necessario per le operazioni. Questo comprende quindi una strategia differente e non immagazzinamento nello Spazio. Infine la Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL) potrebbe sfruttare vettori spaziali per consegnare carichi utili con l'AFRL che ha assegnato una parte dei finanziamenti a Blue Origin e un'altra ad Anduril.