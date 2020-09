Il dipartimento della difesa USA sceglie i microscopi con AI e AR di Google per la rilevazione precoce dei tumori

La lotta contro il cancro è una delle sfide in cui l'intelligenza artificiale potrebbe giocare un ruolo fondamentale. In particolare i sistemi AI (Artificial Intelligence) promettono di diventare dei preziosi assistenti nella diagnosi precoce, arma fondamentale per la cura dei tumori.

Google è molto attiva nel campo e da anni lavora a un microscopio AR in cui la realtà aumentata fa leva sull'intelligenza artificiale e sul framework TensorFlow per aiutare nella diagnosi dei tumori. La notizia è che il dipartimento della difesa statunitense, in particolare la divisione Defense Innovation Unit (DIU), ha scelto di adottare presso alcune delle sue strutture il microscopio con AI e AR integrate di Google Cloud, per aiutare i medici militari a rilevare più precocemente i segni di diversi tipi di cancro.

Secondo una ricerca negli Stati Uniti il 5% delle diagnosi di tumore è errata e questo porta a trattare in modo scorretto (o a non trattare) 12 milioni di pazienti all'anno. Il sistema di Google utilizza l'analisi dei big data per assistere i medici nell'analisi dei campioni e nelle decisioni diagnostiche da prendere, migliorando l'accuratezza, ma anche la velocità delle analisi.

I sistemi di intelligenza artificiale sono stati allenati tramite set di dati anonimizzati pubblici e privati e nella nota che annuncia la partnership Google sottolinea come i dati personali dei pazienti analizzati con il sistema saranno gestiti interamente dai singoli ospedali.