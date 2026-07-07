Il chip cinese 478 volte più veloce di NVIDIA A100 clona virtualmente il cervello in tempo reale

Un gruppo di ricercatori della Peking University e della Chinese Academy of Sciences ha realizzato un nuovo chip da 40 nm progettato per la ricostruzione della corteccia cerebrale in tempo reale. Il dispositivo integra direttamente un'intelligenza artificiale nell'hardware e completa la ricostruzione della complessa superficie ripiegata del cervello in meno di mezzo secondo, un risultato che potrebbe ampliare le possibilità in ambito clinico e nella ricerca neuroscientifica.

Secondo gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista Science, il nuovo processore raggiunge prestazioni da 50 a 478 volte superiori rispetto ai sistemi basati sulla GPU NVIDIA A100 in questo specifico carico di lavoro. Il vantaggio deriva dall'adozione di un'architettura computing-in-memory, che riunisce memoria ed elaborazione nello stesso array, eliminando gran parte della latenza causata dal continuo trasferimento dei dati tra memoria e processore.

Gli studiosi hanno inoltre sfruttato una caratteristica dei memristori a cambiamento di fase normalmente considerata un limite, il cosiddetto conductance drift. Invece di compensare questo fenomeno, il team lo ha impiegato per eseguire calcoli legati alle dinamiche delle reti neurali, con l'obiettivo di ottenere un'elaborazione più rapida e allo stesso tempo più efficiente dal punto di vista energetico.

La ricostruzione della superficie cerebrale rappresenta una delle operazioni più impegnative nell'ambito dell'imaging neurologico. Le numerose pieghe della corteccia aumentano la superficie disponibile per ospitare miliardi di neuroni, ma rendono estremamente complessi i calcoli necessari per ottenere un modello tridimensionale accurato. I sistemi tradizionali richiedono hardware molto potente e tempi di elaborazione elevati, fattori che limitano l'utilizzo di queste tecnologie quando serve una risposta immediata.

Secondo Yang Yuchao, autore principale della ricerca e professore presso la School of Integrated Circuits della Peking University, il nuovo chip ricostruisce con precisione la corteccia cerebrale e potrebbe offrire una base hardware per numerose applicazioni mediche. Tra queste figurano le interfacce cervello-computer, la diagnosi e il trattamento delle malattie neurologiche, la neuronavigazione intraoperatoria in tempo reale, lo screening precoce dell'Alzheimer e interventi terapeutici personalizzati.

"In futuro, sarà possibile creare gemelli cerebrali digitali personalizzati e dinamici" ha spiegato Yang. Il sistema, inoltre, "fornisce una base hardware in grado di operare in tempo reale per la neuronavigazione intraoperatoria, lo screening precoce della malattia di Alzheimer e gli interventi personalizzati".

Anche un'analisi realizzata dai ricercatori del Juelich Research Centre evidenzia i vantaggi dell'approccio computing-in-memory. Gli esperti spiegano che elaborare i dati direttamente nel punto in cui vengono memorizzati riduce sensibilmente tempi di risposta e consumi energetici.

La piattaforma offre calcoli ad alta fedeltà con una latenza dell'ordine dei millisecondi e potrebbe trovare impiego non solo nell'imaging clinico, ma anche nella robotica e nei sistemi di intelligenza artificiale incarnata. Gli autori indicano inoltre la possibilità di utilizzare il chip per il monitoraggio in tempo reale della superficie corticale durante gli interventi neurochirurgici, con un supporto diretto ai processi decisionali in ambito clinico.