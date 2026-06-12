Il calcio non ha più segreti: l'IA di Google prevede l'azione 8 secondi prima che accada

Google DeepMind porta TacticAI al Palmeiras: il sistema di intelligenza artificiale sviluppato con il Liverpool FC analizza ora anche il gioco aperto, predice le dinamiche di partita fino a 8 secondi nel futuro e consiglia variazioni tattiche

Il Palmeiras è il primo club di calcio al mondo ad adottare TacticAI per l'analisi del gioco aperto. L'annuncio è arrivato durante il Google for Brazil dei giorni scorsi, evento in cui Google ha presentato le sue principali iniziative tecnologiche per il mercato brasiliano.

Un grafo dinamico per leggere il campo

TacticAI è un sistema di deep learning geometrico sviluppato da Google DeepMind che tratta ogni giocatore come un nodo all'interno di un grafo dinamico, modellando le relazioni spaziali tra tutti gli elementi in campo. A partire da queste rappresentazioni, il sistema produce previsioni sulle dinamiche di gioco fino a 8 secondi nel futuro e genera raccomandazioni tattiche. Lo staff scientifico del Palmeiras accede a un'interfaccia drag-and-drop per riposizionare virtualmente i giocatori e osservare come ogni modifica influenza il comportamento collettivo di entrambe le squadre.

Il sistema era finora impiegato esclusivamente sui calci piazzati, in particolare i corner. La partnership con il Palmeiras segna il primo utilizzo nel gioco aperto, estendendo l'analisi all'intero svolgimento di una partita.

Dal Liverpool ai Mondiali brasiliani

Il sistema è frutto di una ricerca pluriennale condotta con il Liverpool FC: gli esperti del club inglese hanno preferito le indicazioni tattiche di TacticAI nel 90% dei casi rispetto alle configurazioni tattiche reali adottate in partita. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications il 19 marzo 2024.

Il football si è mosso più lentamente di altri sport professionistici nell'adottare strumenti di analisi tattica basati su IA: il baseball conta da anni su Statcast, il basket su Second Spectrum per il tracciamento in tempo reale dei movimenti di tutti i giocatori.

Al Google for Brazil, Google ha anche annunciato una partnership con la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) per impiegare TacticAI nella preparazione della nazionale brasiliana in vista della prossima Coppa del Mondo.