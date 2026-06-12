Il calcio non ha più segreti: l'IA di Google prevede l'azione 8 secondi prima che accada
Google DeepMind porta TacticAI al Palmeiras: il sistema di intelligenza artificiale sviluppato con il Liverpool FC analizza ora anche il gioco aperto, predice le dinamiche di partita fino a 8 secondi nel futuro e consiglia variazioni tattichedi Andrea Bai pubblicata il 12 Giugno 2026, alle 09:01 nel canale Scienza e tecnologia
Il Palmeiras è il primo club di calcio al mondo ad adottare TacticAI per l'analisi del gioco aperto. L'annuncio è arrivato durante il Google for Brazil dei giorni scorsi, evento in cui Google ha presentato le sue principali iniziative tecnologiche per il mercato brasiliano.
Un grafo dinamico per leggere il campo
TacticAI è un sistema di deep learning geometrico sviluppato da Google DeepMind che tratta ogni giocatore come un nodo all'interno di un grafo dinamico, modellando le relazioni spaziali tra tutti gli elementi in campo. A partire da queste rappresentazioni, il sistema produce previsioni sulle dinamiche di gioco fino a 8 secondi nel futuro e genera raccomandazioni tattiche. Lo staff scientifico del Palmeiras accede a un'interfaccia drag-and-drop per riposizionare virtualmente i giocatori e osservare come ogni modifica influenza il comportamento collettivo di entrambe le squadre.
Il sistema era finora impiegato esclusivamente sui calci piazzati, in particolare i corner. La partnership con il Palmeiras segna il primo utilizzo nel gioco aperto, estendendo l'analisi all'intero svolgimento di una partita.
Dal Liverpool ai Mondiali brasiliani
Il sistema è frutto di una ricerca pluriennale condotta con il Liverpool FC: gli esperti del club inglese hanno preferito le indicazioni tattiche di TacticAI nel 90% dei casi rispetto alle configurazioni tattiche reali adottate in partita. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications il 19 marzo 2024.
Il football si è mosso più lentamente di altri sport professionistici nell'adottare strumenti di analisi tattica basati su IA: il baseball conta da anni su Statcast, il basket su Second Spectrum per il tracciamento in tempo reale dei movimenti di tutti i giocatori.
Al Google for Brazil, Google ha anche annunciato una partnership con la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) per impiegare TacticAI nella preparazione della nazionale brasiliana in vista della prossima Coppa del Mondo.
3 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Poi un Maradona r.i.p. , un Messi un Platini o uno veloce come Mpape ....che dire mi sembra una cagata spaziale ma può ritornare utile come le statistiche, però è sempre l'uomo che fá la differenza.
Poi un Maradona r.i.p. , un Messi un Platini o uno veloce come Mpape ....che dire mi sembra una cagata spaziale ma può ritornare utile come le statistiche, però è sempre l'uomo che fá la differenza.
C'è anche da dire che negli sport moderni, c'è sempre meno spazio alla fantasia e sempre di più alle tecniche di allenamento e alle tattiche, ogni atleta è monitorato come fosse una macchina e ogni azione è valutata con mezzi informatici sempre più avanzati, certamente resta sempre l'elemento umano, ma sempre più stretto in gabbie tecnologiche.
È il progresso e c'è poco da farci.
è esattamente il contrario, in 8 secondi ai tempi di Platini avevi in media 2 o 3 giocatori coinvolti e uno sviluppo di distanza ridicolo, oggi in 8 secondi si sviluppa un'azione completa, quindi 8 secondi che erano niente oggi ti possono cambiare una partita.
In ogni situazione di gioco hai quindi uno schema con le varie percentuali di probabilità che venga seguito un certo sviluppo, quindi potrai preparare una contromossa per la sequenza più probabile e a cascata per le altre in base alla possibilità che accadano: sviluppo A 40%, B 25%, C 10%, e via via...il tuo schema sarà rivolto principalmente contro lo sviluppo A, ma in base alla propensione al rischio anche contro B e una piccola attenzione per la C e improvvisazioni situazionali.
Non a caso gli allenatori sono affiancati da performance ANALyst che fanno anche questo...spesso i rapporti tra queste figure non sono proprio sereni
Nei vari corsi allenatori presentano solitamente alcune statistiche, che ovviamente non ho sottomano e non saprei se presenti anche su qualche sito FIGC-Lnd, riportanti quanto sia aumentata la percorrenza media a partita (raddoppiata negli ultimi 30 anni) ma soprattutto come siano aumentati gli scatti, le percorrenze ad alta velocità e quanto sia diminuito il tempo di permanenza del pallone tra i piedi di un giocatore
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