Il braccialetto a ultrasuoni del MIT riconosce il linguaggio dei segni e fa suonare il piano a una mano robotica

Un gruppo di ingegneri del MIT ha sviluppato un braccialetto a ultrasuoni che traccia in tempo reale tutti e 22 i gradi di libertà della mano umana, con una latenza di circa 120 millisecondi, senza richiedere fotocamere, guanti né sensori sulle dita. La ricerca è stata pubblicata su Nature Electronics a marzo 2026.

Il dispositivo si porta al polso: un'etichetta adesiva a ultrasuoni delle dimensioni di uno smartwatch acquisisce immagini dei tendini e dei muscoli dell'avambraccio, mentre l'elettronica di bordo, compatta quanto un telefono cellulare, elabora il segnale in loco. Un algoritmo AI traduce le immagini ultrasoniche nella posizione corrispondente delle cinque dita e del palmo in tempo reale.

Dai segni alla mano robotica

Il team guidato da Xuanhe Zhao, professore di ingegneria meccanica al MIT, insieme a Gengxi Lu e altri co-autori del MIT e dell'Università della California del Sud, ha condotto i test su otto volontari con dimensioni di mano e polso diverse. Il braccialetto ha riconosciuto con precisione tutti i 26 caratteri dell'alfabeto americano nel linguaggio dei segni.

Nelle dimostrazioni pratiche, i partecipanti hanno controllato una mano robotica commerciale facendo suonare un pianoforte tramite gesti e giocando a basket con un piccolo canestro da tavolo. Il dispositivo permette anche la manipolazione di oggetti virtuali, con la capacità di pizzicare, afferrare ed eseguire "zoom", senza nessun controller fisico.

VR/AR e addestramento di robot umanoidi

Zhao è convinto sull'impatto a breve termine: "Riteniamo che questo lavoro abbia un impatto immediato, potendo sostituire le attuali tecniche di hand tracking con braccialetti a ultrasuoni indossabili nella realtà virtuale e aumentata". Il sistema potrebbe anche fornire enormi quantità di dati di addestramento per robot umanoidi specializzati nelle manipolazioni fini, incluse procedure chirurgiche.

Il team ritiene questo il metodo più avanzato disponibile per tracciare il movimento manuale tramite imaging indossabile del polso. I passi successivi prevedono un'ulteriore miniaturizzazione dell'hardware e l'addestramento del modello AI su un repertorio più ampio di gesti, con volontari di conformazioni di mano più variegate.

La ricerca è stata finanziata da MIT, National Institutes of Health, National Science Foundation, Dipartimento della Difesa degli USA e Singapore National Research Foundation tramite la Singapore-MIT Alliance for Research and Technology.