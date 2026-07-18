Il Barometro Accenture sull'IA e la frattura che l'Europa non racconta

Accenture ha pubblicato la prima edizione di un osservatorio che misura quanto le grandi aziende del mondo sono pronte a tirare fuori valore vero dall'intelligenza artificiale. Il titolo finito su tutti i comunicati stampa è che l'Europa sta recuperando terreno sul Nord America. Il dato che non compare nei titoli, ma che emerge quando si guarda dentro la tabella, riguarda invece la frattura interna tra le aziende europee più grandi e quelle "più piccole" del campione

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Il 30 giugno Accenture ha lanciato l'AI Progress Barometer, un osservatorio semestrale che misura il livello di preparazione all'intelligenza artificiale di circa tremila tra le maggiori aziende del mondo, ricalcolato ogni sei mesi su una scala da zero a cento. Il titolo che tutti hanno ripreso è questo: negli ultimi sei mesi le aziende europee hanno guadagnato 1,6 punti di preparazione, contro l'1,1 del Nord America, quindi l'Europa corre più veloce. Peccato che parta molto più indietro e ci resti: il punteggio medio europeo è 43,1, quello nordamericano 48,9, e crescere più in fretta partendo da più lontano riduce il divario di poco. Se si ricostruisce la fotografia del semestre precedente, il gap scende da circa 6,3 a 5,8 punti: un progresso reale, ma ben lontano dal sorpasso.

Fin qui quello che hanno scritto tutti. Poi ho preso gli stessi identici numeri che Accenture ha diffuso per raccontare il recupero europeo e li ho letti per dimensione d'impresa, seguendo la soglia di fatturato che il Barometro usa per distinguere le aziende "più grandi" da quelle "più piccole". Le aziende europee con ricavi superiori ai 10 miliardi di dollari sono oggi a soli 2,1 punti dai concorrenti nordamericani della stessa taglia, 47,4 contro 49,5. Le aziende europee al di sotto di questa soglia, che nel Barometro rientrano comunque fra le grandi imprese globali, restano invece a 7,6 punti dalle omologhe nordamericane, 40,5 contro 48,1. Il divario tra grandi e "più piccole" aziende europee vale quindi 6,9 punti, mentre lo stesso divario in Nord America vale appena 1,4 punti. La frattura interna europea è dunque quasi cinque volte quella americana, all'interno di un universo che comprende solo grandi imprese: è questo lo squilibrio che trovo più urgente del mancato sorpasso sugli Stati Uniti. La competitività complessiva di un continente si gioca anche su quanto restano indietro le aziende meno pronte, un dettaglio che la media generale finita nei titoli non lascia vedere.

Preparazione o entusiasmo? Ecco cosa misura il Barometro

Vale la pena capire cosa misura davvero questo indice di preparazione, che Accenture chiama AI readiness. Non è il grado di entusiasmo per l'IA, né il numero di slide dedicate all'argomento nelle presentazioni agli investitori, ma quanto un'azienda ha già in casa gli ingredienti che servono per far funzionare l'IA su scala. Il Barometro guarda quattro assi ricalcolati ogni sei mesi: la direzione strategica, cioè il piano dichiarato sull'IA e sull'IA responsabile; le fondamenta tecnologiche, cioè cloud, sicurezza informatica e qualità dei dati; le persone e le competenze, cioè quanto la forza lavoro viene riqualificata e quanto la leadership è coinvolta nel percorso; e la reinvenzione dei processi, cioè quanto l'azienda sta davvero ridisegnando il modo di lavorare invece di appiccicare un assistente virtuale sopra il processo di sempre. I numeri combinano due strumenti proprietari di Accenture: l'AI Index, una valutazione dall'esterno delle capacità aziendali, e il Pulse of Change, un sondaggio ai dirigenti condotto tre volte l'anno

A livello di singoli paesi, i progressi più marcati arrivano da Francia (+5 punti, fino a 43,1), Regno Unito (+4,8, fino a 44,5) e Spagna (+4,6, fino a 39,9). Sul fronte settoriale, dieci comparti su diciotto monitorati mostrano un miglioramento, e a correre più veloci sono le assicurazioni (+8 punti, fino a 48,6), i viaggi (+5,7, fino a 46,7) e i beni di consumo (+5,2, fino a 43,7). Nel settore assicurativo il comunicato di Accenture racconta un esempio concreto che vale la pena riportare: le pratiche di sinistro più semplici vengono automatizzate dalla valutazione del danno fino al pagamento, mentre i casi complessi restano assegnati a un addetto umano. Questo tipo di ridisegno funziona solo se sotto ci sono dati puliti, integrazione tra sistemi e una forza lavoro formata per gestire il nuovo processo: è un buon esempio di cosa voglia dire davvero ripensare un flusso con l'IA, invece di limitarsi ad affiancare un chatbot al lavoro di sempre

E l'Italia? Il dato non compare nel comunicato internazionale, ma Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia, lo ha reso noto nella diffusione della notizia in Italia: un miglioramento di 2,9 punti nel livello di AI Readiness, un ritmo superiore alla media europea. Lio ha aggiunto che la sfida vera adesso è portare questi benefici anche alle piccole e medie imprese, che restano il cuore del sistema produttivo italiano. È lo stesso punto su cui mi ero soffermato a giugno parlando della specificità del nostro tessuto produttivo, quando raccontavo perché il rischio di un'adozione a due velocità sia più concreto qui che altrove: ne ho scritto in Apocalisse IA: vero o falso?, se vi va di recuperarlo

Qui è importante tenere insieme due livelli. Da un lato, il Barometro osserva un universo di grandi imprese: anche la fascia "più piccola" del campione, sotto i 10 miliardi di dollari di fatturato, non coincide con le PMI tipiche europee o italiane, ma con aziende comunque molto grandi nel confronto internazionale. Dall'altro lato, il fatto che il Barometro registri una frattura di 6,9 punti già dentro questo universo di grandi imprese è un segnale chiaro: se la distanza tra chi ha più capitale e chi ne ha meno è così evidente nella readiness, il rischio che una dinamica simile si riproduca, amplificata, nel mondo delle PMI è più di un'ipotesi teorica

Il costo d'ingresso non scala con il fatturato

Vale la pena spiegare perché considero questo problema più urgente del sorpasso mancato sugli Stati Uniti. Il costo per entrare seriamente nell'IA aziendale - quella infrastruttura di dati puliti, competenze e processi ridisegnati che il Barometro misura, ben diversa dal chatbot gratuito che chiunque può aprire in una scheda del browser - ha una componente fortemente fissa, che non cresce in modo proporzionale con il fatturato. Mettere ordine nei dati, costruire pipeline di integrazione, impostare la governance, investire in sicurezza e formazione sono attività che richiedono tempo, specialisti e attenzione del management, e che possono pesare in modo relativamente simile su un'azienda da due miliardi di fatturato e su una da venti milioni, pur con progetti diversi.

Le grandi aziende hanno i capitali, i margini e i team dedicati per assorbire questo costo iniziale e per permettersi cicli di sperimentazione lunghi, anche con esiti incerti. Le aziende più piccole, che in Europa e ancora di più in Italia impiegano la maggioranza dei lavoratori, competono con le stesse regole di mercato ma quasi mai hanno un reparto dati dedicato o un budget per la formazione strutturata, e i margini restano troppo stretti per permettersi un anno di sperimentazione su un processo che magari non funziona subito. Quando il Barometro dice che la Francia recupera 5 punti o che le assicurazioni ne guadagnano 8, sta fotografando soprattutto quello che succede nei consigli di amministrazione delle aziende grandi di quei settori. Il resto del tessuto produttivo, quello fatto di aziende con cinquanta o cento dipendenti, resta fuori dall'inquadratura: non perché non esista, ma perché non è oggetto di questa misurazione.

Chi ha margini più stretti aspetta, e aspettando spesso accumula un ritardo che nel tempo può tradursi in produttività più bassa, in salari più bassi e in una minore capacità di trattenere i lavoratori più bravi, che se ne vanno verso le aziende che possono permettersi di pagarli meglio. Il Barometro non misura direttamente questi effetti, ma mostra la differenza nelle condizioni di partenza: chi ha già i dati, le competenze e i processi pronti può correre, chi non li ha deve prima costruirli. È un processo lento, quasi noioso da raccontare rispetto agli scenari da fine del mondo che circolano altrove, ma è esattamente così che un divario tecnologico rischia di diventare un divario economico, un pezzo alla volta, senza che nessun titolo di giornale lo segnali finché il numero non è già abbastanza grande da fare notizia. Il Barometro di Accenture questo scarto lo mostra già, basta leggerlo oltre il titolo che ha scelto di mettere in prima pagina.