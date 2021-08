IKEA, dopo i pannelli fotovoltaici, venderà anche energia elettrica

IKEA è una delle aziende maggiormente impegnate nel garantire prodotti e servizi ecosostenibili, da tempo si impegna a dotare i propri negozi e magazzini sparsi in tutto il mondo di impianti fotovoltaici, facendo addirittura segnare nel 2019 l'installazione di ben 1 milione di pannelli fotovoltaici.

Inoltre da qualche anno, anche per il mercato italiano, dispone di una divisione per l'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici in ambito residenziale in collaborazione con l'azienda specialista del settore WÖLMANN, ma ora ha annunciato l'interesse a diventare anche venditore di energia elettrica.

Con il progetto STRÖMMA, nome di una località nella contea di Stoccolma, il colosso dell'arredamento intende lanciare il proprio servizio di vendita al dettaglio di energia pulita che sarà attivo dal prossimo mese di settembre esclusivamente per i clienti forniti della rete elettrica svedese.





"L'elettricità utilizzati in casa e prodotta da combustibili fossili ha un impatto sia sulla nostra salute che sul nostro pianeta. Una semplice azione che possiamo intraprendere tutti è passare all'utilizzo di più energia rinnovabile presso le nostre abitazioni. IKEA offre soluzioni più sostenibili che possono essere integrate perfettamente nella vostra vita quotidiana. Oltre a STRÖMMA in Svezia, IKEA offre pannelli solari ai clienti in 11 mercati, con l'ambizione di consentire ai clienti di utilizzare e generare più energia rinnovabile attraverso i nostri servizi energetici.

Attraverso l'offerta STRÖMMA in Svezia, i clienti potranno acquistare elettricità a prezzi accessibili e certificata da solare ed eolico e utilizzare un'app per monitorare i propri consumi di elettricità. Inoltre, i clienti che hanno già acquistato i pannelli solari da IKEA, potranno anche monitorare la propria produzione nell'app e rivendere l'elettricità che non usano"

IKEA però prevede prossimamente di estendere tale offerta a tutti i paesi nei quali risulta già presente e intende investire da subito su nuovi parchi eolici e solari al fine di garantirsi un'elevato approvvigionamento di energia elettrica 100% da fonti rinnovabili.

"IKEA è un'azienda di arredamento per la casa ma vogliamo offrire la possibilità di vivere una vita più sostenibile. Oggi offriamo prodotti e servizi intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico che contribuiscono a prolungare la vita dei prodotti, ridurre gli sprechi, risparmiare acqua e mangiare in modo più sano, oltre a ridurre il consumo di elettricità. Fornire energia solare ed eolica a un prezzo basso a più persone sembra il prossimo passo nel nostro viaggio verso la sostenibilità" ha dichiarato Bojan Stupar, responsabile vendite di IKEA Svezia.

Qualcuno monta già un impianto fotovoltaico IKEA? o sarebbe interessato ad avere l'azienda svedese come fornitore di energia elettrica per la propria abitazione?