Idrogeno, nuova cella a combustibile raggiunge quattro volte la potenza dei modelli convenzionali

Un gruppo di ricercatori cinesi ha sviluppato una cella a combustibile PEM capace di raggiungere quattro volte la potenza dei modelli convenzionali. Una nuova interfaccia chimica accelera il trasporto dei protoni, aumentando conducibilità e diffusione. La tecnologia potrebbe consentire sistemi più compatti per veicoli pesanti, trasporti a lunga distanza e applicazioni aerospaziali.

Un gruppo di scienziati cinesi ha sviluppato una nuova architettura per le celle a combustibile a membrana a scambio protonico (PEM) che, secondo i risultati sperimentali pubblicati sulla rivista Science, può arrivare a fornire circa quattro volte la potenza per unità di superficie rispetto alle soluzioni convenzionali. Il risultato è figlio di un intervento sul trasporto dei protoni all'interno dello strato catalitico, uno dei punti critici delle celle a idrogeno.

Le celle PEM operano normalmente a temperature comprese tra circa 60 e 80 °C e convertono in elettricità circa il 50-60% dell'energia contenuta nell'idrogeno. Durante il funzionamento, le molecole di idrogeno vengono separate all'anodo in elettroni e protoni. Gli elettroni percorrono un circuito esterno generando corrente, mentre i protoni attraversano la membrana elettrolitica e raggiungono il catodo, dove si combinano con ossigeno ed elettroni producendo acqua.

Il problema è che il passaggio dei protoni attraverso lo strato catalitico può essere rallentato dalla struttura stessa dei materiali. Il Nafion, utilizzato comunemente nelle membrane e nei sistemi PEM, può infatti circondare in modo molto denso i catalizzatori su scala nanometrica, rendendo meno efficiente il raggiungimento dei siti nei quali avvengono le reazioni.

Il gruppo del Beijing Institute of Technology (BIT) ha affrontato il problema introducendo un'interfaccia tra un acido di Brønsted e una base di Lewis, progettata per creare ulteriori siti attraverso i quali i protoni possono trasferirsi.

Gli esperimenti hanno evidenziato un aumento di 10 volte della diffusione protonica e un incremento di 6,5 volte della conducibilità protonica. Parallelamente, l'energia di attivazione necessaria per il trasporto è stata ridotta di oltre la metà.

Il miglioramento del trasporto si traduce in una maggiore densità di potenza. In condizioni operative standard, la nuova cella ha raggiunto 0,75 W/cm² a 0,7 volt, un valore indicato dai ricercatori come circa quattro volte superiore rispetto alle celle convenzionali.

Un altro parametro rilevante riguarda l'utilizzo del platino, materiale impiegato come catalizzatore e caratterizzato da costi elevati. Il nuovo sistema ha raggiunto 6,9 kW per grammo di platino.

Anche i test di durata hanno fornito risultati interessanti, sebbene sia ancora necessario verificare il comportamento della tecnologia in condizioni industriali e operative prolungate. Dopo 30.000 cicli di stress accelerato, la cella conservava il 63% della potenza di picco iniziale, mentre una soluzione convenzionale sottoposta allo stesso test si fermava al 30%.

Li Jie, assistant professor al Beijing Institute of Technology e coautore dello studio, ha spiegato che questa soluzione potrebbe consentire di ridurre dimensioni e massa dei sistemi: "Il pacco di potenza di un veicolo a celle a combustibile può essere reso più piccolo e leggero, mentre il veicolo può ottenere una maggiore erogazione continua e una maggiore autonomia".

Le caratteristiche della tecnologia non riguardano soltanto le automobili. Una maggiore densità di potenza può essere particolarmente interessante nei sistemi nei quali peso e spazio disponibile rappresentano vincoli importanti, compresi quelli destinati all'impiego aerospaziale.

I ricercatori hanno indicato in particolare i sistemi che utilizzano ossigeno liquido, nei quali l'efficienza del trasporto protonico può incidere direttamente sulle prestazioni complessive della cella."La nostra tecnologia il problema di come generare energia con maggiore efficienza e maggiore densità di potenza all'interno di un volume più piccolo per lo stack. Questo corrisponde alle esigenze dei sistemi energetici aerospaziali", ha dichiarato Li Jie.

Uno degli aspetti ancora da verificare riguarda la possibilità di trasferire i risultati di laboratorio a una produzione industriale economicamente sostenibile, senza compromettere affidabilità e sicurezza nel lungo periodo.

Secondo Li Jie, la produzione sperimentale del materiale composito ha già raggiunto un livello che lascia intravedere una possibile scalabilità: "In laboratorio, al momento, possono produrne circa 100 grammi in tre giorni. È sufficiente per dieci stack da 100 kW".

La ricercatrice ha inoltre sottolineato come le celle a combustibile non debbano necessariamente competere direttamente con le batterie in ogni applicazione: "I veicoli a celle a combustibile non devono imitare i veicoli elettrici a batteria. Le batterie sono adatte ai viaggi brevi. Le celle a combustibile sono adatte ai camion pesanti, ai lunghi tragitti e ai casi in cui servono rifornimento rapido e grande autonomia".