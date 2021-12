I taikonauti hanno tenuto alcune lezioni a bordo della stazione spaziale cinese

A bordo della stazione spaziale cinese Tiangong sono attualmente presenti tre taikonauti: Zhai Zhigang, Ye Guangfu e Wang Yaping. Le attività si susseguono come da programma e la condivisione sui social cinesi e sulla televisione di stato CCTV è ampia. La durata della missione è di 6 mesi (quella precedente era di 3 mesi) ed è già stata effettuata la prima attività extraveicolare.

Il 9 Dicembre è stato però un giorno particolare perché Wang Yaping (la prima donna astronauta cinese a bordo di Tiangong) ha tenuto una lezione a diversi spettatori, tra i quali molti bambini e ragazzi, sulla Terra. Si tratta di attività formative già svolte anche sulla ISS ma è la prima volta che avviene a bordo di questa stazione spaziale. L'11 Dicembre sono stati rilasciati i nuovi parametri orbitali di Tiangong che attualmente ha un apogeo di 396 km, un perigeo di 386,7 km con altitudine media di 391,3 km, un'inclinazione di 41,4° e una velocità di 7,68 km/s.

La lezione a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong

Secondo quanto riportato dalla CNSA, l'equipaggio della stazione spaziale cinese ha trasmesso in live streaming una lezione per gli studenti. Al centro ci sono stati gli esperimenti che si possono svolgere in microgravità mostrando le chiare differenze con quanto avviene invece sulla Terra.

I tre taikonauti hanno mostrato parte della vita di bordo con Wang Yaping (aiutata dai suoi colleghi) che ha eseguito alcuni esperimenti legati ai fluidi e al loro comportamento in questo ambiente. Inoltre alcuni istituti scolastici hanno potuto interagire direttamente con gli astronauti per un totale di 1420 alunni tra scuole primarie e secondarie.

Il ciclo di lezioni chiamato "Tiangong Class" è un ritorno all'insegnamento dallo Spazio dell'agenzia cinese dopo una pausa di otto anni. La prima lezione ha avuto una durata di 60 minuti con esperimenti legati alla citologia, al movimento umano, tensione superficiale dei liquidi e molto altro. In un video messo a disposizione dalla CNSA si può vedere per esempio l'utilizzo di un giroscopio o un microscopio con cellule cardiache umane.

Tra gli esperimenti c'è la possibilità di immergere una pallina da ping pong in un barattolo contenente acqua (mentre sulla Terra non è possibile). Anche l'utilizzo di tipici giochi per bambini in Cina, come fiori di carta sono stati impiegati durante la lezione a bordo della stazione spaziale cinese. Anche l'esperimento di immergere in una sfera d'acqua una pastiglia effervescente (già eseguito sulla ISS) è stato replicato.

