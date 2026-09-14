I satelliti Rassvet (Starlink russo) di Bureau 1440 potrebbero avere meno problemi di quelli indicati in precedenza

Secondo una nuova analisi, i satelliti Rassvet (conosciuti come Starlink russo) realizzati da Bureau 1440 potrebbero essere in buone condizioni e sarebbe solo una questione di tempo il raggiungimento della quota operativa.

Le grandi costellazioni satellitari per la connettività stanno diventando sempre più comuni, anche se la distanza in termini numerici e di capacità da Starlink di SpaceX è ancora enorme. Queste costellazioni sono utili a fornire la capacità di comunicare con un ritardo ridotto e ampia larghezza di banda grazie alla scelta di avere tanti satelliti in orbita bassa terrestre (LEO) anziché grandi satelliti posizionati in orbita geostazionaria (GEO).

Il loro utilizzo non è solo prettamente consumer, ma possono essere impiegate anche in ambiti come quelli corporate e governativo oltre che militare. Oltre agli USA (con Starlink, Amazon Leo, Starshield e altre), anche la Cina, la Russia e l'Europa stanno realizzando le proprie soluzioni.

Nel caso della Russia si parla della costellazione satellitare Rassvet (soprannominata Starlink russo) di Bureau 1440. Dopo i modelli di prima e seconda generazione, che erano dei prototipi per provare le tecnologie in ambiente reale, ora sono in orbita alcuni satelliti Rassvet-3, che rappresentano la versione definitiva e operativa.

Analisi delle orbite basato sul tempo trascorso dal lancio (fonte)

Nelle scorse settimane, grazie all'analisi delle traiettorie, sembrava che alcuni satelliti avessero problemi a raggiungere le orbite definitive. Una nuova analisi farebbe però pensare che, nonostante alcuni satelliti abbiano effettivamente avuto dei guasti, in generale le unità Rassvet-3 siano in buone condizioni generali, anche se non ci sono conferme ufficiali su quanto sta accadendo.

L'analista Marco Langbroek, esperto di analisi delle traiettorie orbitali di satelliti, ha rianalizzato i dati a disposizione arrivando a conclusioni differenti rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Dopo il primo lancio di marzo, con le unità che hanno raggiunto una quota di circa 500 km, il secondo gruppo (lanciato a luglio) sembrava fosse "bloccato" su orbite più basse, tra i 300 km e i 400 km, senza raggiungere la quota prevista per l'operatività.

Negli anni precedenti Bureau 1440 pensava di portare i suoi satelliti a circa 800 km di quota, ma questa strategia potrebbe essere stata rivista per consentire una latenza ridotta pur riducendo l'area coperta dal singolo satellite.

Langbroek sottolinea come in realtà sembrerebbe che sia solo una questione di tempo trascorso dal lancio piuttosto che un problema a raggiungere le orbite definitive. Anche i satelliti che sarebbero a quote intorno ai 300 km potrebbero non aver riscontrato problemi seri che ridurrebbero la loro vita operativa. Anche se alcune unità rientreranno o sono già rientrate, la maggior parte dovrebbe aver invece raggiunto l'operatività.

Siamo ancora lontani dal poterla considerare una costellazione funzionante (solitamente sono necessari circa 300-600 satelliti per riuscire ad avere una prima possibilità di connettività diffusa), ma Bureau 1440 potrebbe proseguire con il dispiegamento dei Rassvet-3 nei prossimi mesi.