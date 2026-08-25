I satelliti Rassvet (Starlink russo) di Bureau 1440 non starebbero funzionando come previsto

La Russia sta puntando sulle costellazioni satellitari grazie alla società Bureau 1440. I suoi satelliti Rassvet-3 (Starlink russo) sono stati lanciati a marzo e luglio ma non starebbero funzionando come previsto.

La società russa Bureau 1440 sta cercando di sviluppare una costellazione satellitare indipendente per la connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza chiamata informalmente "Starlink russo". Questa nuovo costellazione attualmente può contare su poche unità, considerando che i primi lanci erano legati ai satelliti Rassvet-1 e Rassvet-2, soluzioni prototipali per poi iniziare le operazioni commerciali con le unità Rassvet-3.

Il governo russo è fortemente interessato ad avere un'alternativa nazionale a Starlink di SpaceX, considerando come questi ultimi siano stati d'aiuto nella guerra in Ucraina alla controparte. Inoltre permetterebbe di avere una connessione stabile e veloce anche in zone remote, utili in Russia e in particolare nelle regioni più isolate della Siberia.

La realizzazione di satelliti affidabili è però decisamente complessa e ulteriormente complicata dalle sanzioni internazionali. Nelle scorse ore è stato notato come alcuni satelliti Rassvet di Bureau 1440 (БЮРО 1440) non abbiano raggiunto la quota stabilita di circa 800 km, mentre almeno un'unità sarebbe già rientrata nell'atmosfera, distruggendosi, e altre potrebbero presto seguirla.

Ogni lancio di un razzo spaziale Soyuz-2 dovrebbe riuscire a portare in orbita circa 16 satelliti Rassvet e attualmente sarebbero stati effettuati due lanci (marzo e luglio 2026) con le unità 3 di prima generazione, ossia le prime destinate all'utilizzo commerciale.

Le altitudini di diversi satelliti Rassvet-3 (fonte)

Secondo le analisi, un primo satellite sarebbe rientrato intorno a giugno, mentre almeno due satelliti lanciati a marzo non avrebbero completato l'ascesa, come previsto, e sarebbero stazionari a una quota di circa 350 km (ben inferiore al previsto). All'inizio di agosto undici satelliti Rassvet-3 lanciati a luglio avrebbero modificato la loro altitudine mentre alcune unità non avrebbero terminato l'ascesa per poi ridurre successivamente la loro quota (anche se non di molto).

Nel breve periodo potrebbero rientrare nell'atmosfera (distruggendosi) altri due satelliti che non hanno mai iniziato le manovre per aumentare l'altitudine riducendo ulteriormente le capacità di Bureau 1440 e allontanando la fase di commercializzazione del servizio. Complessivamente nessun satellite Rassvet avrebbe superato i 550 km di quota mentre nessun satellite del secondo gruppo (luglio) avrebbe superato i 360 km.