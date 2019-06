I robot stanno arrivanno: Boston Dynamics si prepara al lancio commerciale di Spot

Ci hanno meravigliato, sorpreso e - ammettiamolo - un po' anche terrorizzato, e adesso i robot di Boston Dynamics stanno arrivando al grande pubblico. L'azienda, divenuta celebre negli ultimi anni fra gli appassionati di tecnologia, ha fatto notevoli progressi nel mondo della robotica mostrandoli passo dopo passo attraverso video di pochi secondi ma al contempo coinvolgenti. E, dopo alcuni anni, uno dei suoi robot è pronto per l'adozione mainstream.

Stiamo parlando di Spot, il "cane" robotico (anche se faremmo meglio a parlare di quadrupede) che è la prima unità della compagnia chiamata ad affrontare test rigorosi prima della commercializzazione. Sebbene l'ambito della robotica susciti molto interesse, non sono in molti ad avere grandi speranze o aspettative nel settore. Boston Dynamics sembra uno dei pochissimi nomi disposti a investire in questo mercato, ma ad oggi non aveva mai dato indicazioni su una possibile commercializzazione di uno dei suoi robot.

Al momento Spot sta subendo vari test "proof-of-concept" per individuare un target d'utenza potenzialmente interessato alla sua tecnologia. Fra gli esperimenti abbiamo la consegna di pacchi o strumenti, attività di sorveglianza, o altre attività simili. In base all'esito del processo di testing l'unità potrebbe essere messa in vendita già entro la fine del 2019 ad un prezzo non ancora ufficializzato. Non sappiamo, però, in che veste Spot verrà venduto.

Apparentemente dovrebbe avere tutte le funzioni che abbiamo visto in video, ma per la sorveglianza o la consegna di oggetti dovrebbe disporre di tecnologie assenti ad oggi nei robot dell'azienda che abbiamo visto in questi anni. Inoltre, se da una parte Boston Dynamics afferma che Spot è in grado di operare in totale autonomia, dall'altra è chiaro che il piccolo quadrupede avrà bisogno di supervisione e assistenza umana in alcune circostanze.

C'è inoltre il rischio malfunzionamento delle unità, prevedibile quando si parla di nuove tecnologie, e al contempo mancheranno veri e propri esperti capaci di risolvere i problemi in tempi brevi. Sarà da vedere come Boston Dynamics decida di affrontare la questione. Secondo varie indiscrezioni la società vuole vendere Spot come piattaforma di mobilità con varie possibilità di personalizzazione, ma tutto sarà da vedere sul campo, soprattutto in base alla versatilità del robot e a quello che sarà davvero capace di fare meglio dell'uomo.

Ad oggi sembra improbabile che queste unità possano "rubare" il lavoro agli operatori in carne ed ossa, tuttavia questo è un piccolo passo in avanti verso quella direzione. Ad oggi sono state prodotte solo poche decine di robot da parte di Boston Dynamics, e sarà da vedere la capacità produttiva di cui può vantare davvero la compagnia. Produrne in volumi potrebbe essere un grossissimo ostacolo per l'azienda, ma il futuro sembra già tracciato e inevitabile.