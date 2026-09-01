I robot diventano più umani e noi più robotici: l'ipotesi di uno studio sui chatbot

Un articolo pubblicato sulla rivista AI & Society conia l'espressione robotoid humanness per una deriva che gli autori definiscono emergente: il consumatore arriva a sentirsi fluente, corretto e socialmente accettabile nella misura in cui diventa compatibile con la leggibilità, il ritmo e la logica della macchina. Con l'ingresso dei sistemi generativi e degli agenti di servizio capaci di risposte sociali nei consumi quotidiani, l'interazione fra persona e IA somiglia sempre meno a un'interfaccia utilitaristica e sempre più a un incontro quasi sociale. Il lavoro è teorico e propone un quadro da mettere alla prova senza, al momento, basi sperimentale.

La ricerca sull'interazione fra esseri umani e robot ha misurato finora soddisfazione, efficienza, usabilità, accettazione e fiducia, cioè gli esiti dell'interazione. Gli autori spostano la domanda su cosa l'esposizione ripetuta a sistemi antropomorfi faccia all'esperienza di sé: la possibilità di raccontarsi come autori della propria storia, la continuità biografica, la capacità di agire come soggetto morale. "È un'influenza bidirezionale, in cui i robot diventano più simili alle persone e le persone più simili ai robot", sintetizza Inci Toral-Manson, dell'Università di Birmingham, fra i firmatari dell'articolo.

I tre stadi del rispecchiamento

Nel primo stadio il consumatore entra in una realtà sociale sintetica che chiede un impegno vero, e lo ottiene. Nel secondo il sistema cattura per via computazionale l'identità dell'interlocutore e gliela restituisce ridotta a profilo, con la forma del riconoscimento personalizzato: al posto di una comprensione narrativa di sé subentra un'astrazione statistica. Gli autori descrivono l'operazione con due termini presi in prestito dalla letteratura recente, ricorsivizzazione e vettorizzazione, e la leggono come un'ottimizzazione dei profili ridotti per la previsione del comportamento.

Nel terzo stadio l'utente adatta la propria presentazione di sé a ciò che il sistema sa analizzare e premiare, e a ogni ripetizione l'allineamento si stringe. "Il consumatore agisce, il robot risponde e, con l'esposizione ripetuta, nel tempo il consumatore interiorizza lo scambio", spiega Selcen Ozturkcan, che insegna nuovi media alla Linnaeus University. L'apprendimento automatico amplifica il giro perché regola il comportamento del robot sull'input dell'utente, e l'istinto a rispecchiare fa il resto: le persone restituiscono al robot i suoi stessi comportamenti comunicativi, e finiscono per somigliargli.

Il riscontro umano diverge, quello algoritmico converge

Il rispecchiamento sociale è più antico dei chatbot, e l'articolo lo riconosce: la conoscenza di sé passa anche da come immaginiamo di essere visti dagli altri, osservazione che gli autori fanno risalire a Cooley e al 1902. La differenza che indicano non sta nel fatto del ritorno, ma nel suo carattere. Un interlocutore umano fornisce prove eterogenee e contestabili, mentre il ritorno algoritmico è progettato per convergere, e su questa asimmetria fra i due lati dell'incontro poggia l'intero argomento.

Il meccanismo si vede con più nitidezza nei sistemi di raccomandazione e personalizzazione predittiva, dove il profilo è esplicito e il ritorno è misurabile. Gli autori sostengono che la stessa logica valga per gli agenti conversazionali basati su LLM, dove architetture di memoria, apprendimento per rinforzo dal feedback umano e personalizzazione basata su embedding producono dinamiche ricorsive analoghe per vie tecniche diverse. Il perimetro dell'analisi non è la forma fisica dell'agente: contano i segnali sociali di norma umana, linguistici, paralinguistici, visivi o comportamentali, e la somiglianza morfologica con il corpo umano non è una condizione dell'argomento.

L'articolo riposiziona gli agenti di servizio rivolti al consumatore come infrastrutture rilevanti per l'identità, non come interfacce. Il rischio che nomina sta oltre la privacy e i bias, e riguarda la normalizzazione di una personalità ridotta come standard di comprensione nella vita di servizio mediata dall'IA. "Robot e IA sono ormai comuni nell'assistenza clienti, quindi è importante capire come le persone interagiscono con loro, perché le imprese usino al meglio la tecnologia a disposizione restando etiche", afferma Jean-Paul Jde Cros Peronard, dell'Università di Aarhus.

L'articolo chiude formulando proposizioni empiricamente verificabili, cioè indicando che cosa andrebbe misurato per confermare o smentire la deriva descritta. Finché quelle misure restano solo un suggerimento, il peso del fenomeno nei comportamenti dei consumatori rimane una quantità ignota, e il testo dichiara di voler aprire una discussione più che chiuderla. Il paper è disponibile ad accesso aperto sulla rivista.