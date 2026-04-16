I robot di Boston Dynamics possono interpretare manometri e termometri con precisione quasi perfetta

Il robot Spot di Boston Dynamics, grazie al modello Gemini Robotics-ER 1.6 di Google DeepMind, può leggere strumenti analogici con alta precisione. La nuova AI introduce capacità avanzate di visione e ragionamento, migliorando sicurezza e autonomia, e avvicinando i robot a operare efficacemente in ambienti industriali complessi

I progressi nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale stanno trasformando profondamente il modo in cui le macchine interagiscono con il mondo reale. Un esempio significativo arriva dalla collaborazione tra Boston Dynamics e Google DeepMind, che ha portato a un importante aggiornamento delle capacità del robot quadrupede Spot.

Grazie al nuovo modello Gemini Robotics-ER 1.6, Spot è ora in grado di leggere con grande precisione strumenti analogici come termometri e manometri durante le sue ispezioni in ambienti industriali. Questo rappresenta un passo avanti notevole, poiché tali attività richiedono una complessa interpretazione visiva, che include il riconoscimento di lancette, livelli di liquido, indicatori numerici e altre variabili presenti negli strumenti tradizionali.

Il nuovo modello introduce il concetto di "agentic vision", una capacità che combina il ragionamento visivo con l'esecuzione di operazioni simili al codice per analizzare immagini. Questo sistema consente al robot di creare una sorta di "lavagna visiva" digitale su cui elaborare le informazioni raccolte. Il risultato è un miglioramento impressionante delle prestazioni: l'accuratezza nella lettura degli strumenti passa dal 23% del modello precedente a circa il 98%. Anche senza questa funzione avanzata, il sistema raggiunge comunque livelli elevati di precisione.

Ulteriori innovazioni apportate da Boston Dynamics

Un altro elemento innovativo è il "multi-view reasoning", che permette al robot di utilizzare più flussi video contemporaneamente per comprendere meglio l'ambiente circostante. Questo rende Spot particolarmente adatto a operare in contesti complessi come fabbriche, magazzini e impianti industriali, inclusi quelli del gruppo Hyundai Motor Group, proprietario di Boston Dynamics.

Oltre alla precisione, Google DeepMind ha posto grande attenzione anche alla sicurezza. Il nuovo modello è progettato per rispettare vincoli fisici e valutare i rischi, come la presenza di esseri umani o situazioni potenzialmente pericolose. Ad esempio, può riconoscere scenari in cui una persona potrebbe essere esposta a pericoli, migliorando così l'interazione tra robot e operatori umani.

Nonostante questi progressi, i robot non hanno ancora raggiunto un livello di comprensione paragonabile a quello umano. Tuttavia, tecnologie come Gemini Robotics-ER 1.6 rappresentano un passo importante verso un futuro in cui i robot potranno operare in modo più autonomo e flessibile, andando oltre i compiti ripetitivi delle linee di produzione per diventare veri assistenti intelligenti negli ambienti reali.