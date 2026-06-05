I robot di Amazon parleranno con i dipendenti: Proteus impara la lingua degli uomini

La flotta di robot di terra di Amazon si prepara a un salto generazionale cruciale. Il colosso dell'e-commerce ha svelato la nuova evoluzione di Proteus, il suo robot magazziniere completamente autonomo, che abbandona la gestione tramite codice software proprietario a favore di un'interfaccia basata su linguaggio naturale guidato dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo è semplificare l'interazione uomo-macchina nei centri logistici, permettendo agli operatori di assegnare compiti ai robot esattamente come farebbero con un collega umano.

Fino a oggi, la gestione dei sistemi robotici Proteus, caratterizzati da un profilo basso e piatto ideale per il sollevamento di carichi pesanti e lo spostamento di grandi carrelli, richiedeva l'uso di terminali e software dedicati. Con l'introduzione dell'IA, la dinamica cambia radicalmente. Secondo Scott Dresser, vice presidente di Amazon Robotics, basterà indicare a voce l'obiettivo da raggiungere: sarà poi il robot a calcolare in autonomia priorità operative, traiettorie ottimali e tempistiche di esecuzione della mansione.

Proteus impara a parlare: la svolta della robotica collaborativa

I miglioramenti non si limitano all'interfaccia vocale. La nuova generazione di Proteus sarà in grado di operare in aree decisamente più ampie all'interno dei nodi logistici. Se i modelli attuali sono confinati principalmente alle zone di carico e scarico merci (i dock), il nuovo sistema potrà muoversi ovunque sia necessario il trasporto di colli. Parliamo di spostamenti di container appena arrivati, trasferimenti tra le varie workstation e supporto diretto ai dipendenti lungo l'intera filiera dei centri di distribuzione e consegna.

Amazon sta testando la tecnologia nei propri laboratori di ricerca e sviluppo, ma ha già delineato una roadmap commerciale precisa: il debutto di questa versione di Proteus nei magazzini europei è previsto per la prima metà del 2027. L'arrivo del robot si inserisce in una strategia di automazione più ampia che vede l'espansione in Europa di altre tecnologie, come il sistema di manipolazione dei contenitori testato a Barcellona e il braccio robotico sensibile al tocco Vulcan, pronti per una diffusione su larga scala già dal prossimo anno.

L'annuncio riaccende l'inevitabile dibattito sull'impatto occupazionale dell'automazione spinta. Amazon continua a difendere i propri investimenti nella divisione robotica sostenendo che queste macchine sono progettate per affiancare e supportare la forza lavoro umana, non per rimpiazzarla. L'azienda sottolinea di aver assunto centinaia di migliaia di dipendenti a livello globale proprio in parallelo all'introduzione delle sue tecnologie di automazione nei magazzini, nel tentativo di ottimizzare i flussi di lavoro riducendo il carico fisico sulle persone.