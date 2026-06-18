I lander lunari della missione Artemis III saranno dei prototipi molto acerbi e con caratteristiche basilari

Nel 2027 ci sarà la missione Artemis III dove saranno presenti due lander lunari di Blue Origin e SpaceX. Questi non saranno modelli completi ma dei prototipi molto acerbi e con caratteristiche basilari.

Alcuni giorni fa la NASA aveva annunciato l'equipaggio della missione Artemis III che comprenderà Randolph Bresnik (comandante, NASA), Luca Parmitano (pilota, ESA), Andre Douglas (specialista di missione, NASA) e Frank Rubio (specialista di missione, NASA). Come astronauta di riserva invece ci sarà Bob Hines (NASA). Questa missione è stata modificata rispetto a quanto previsto in precedenza per la volontà di Jared Isaacman (amministratore della NASA) di provare i lander lunari in un ambiente sicuro rispetto allo Spazio profondo, scegliendo così una missione in orbita bassa terrestre, in maniera similare a ciò che avvenne con Apollo 9.

La conferenza stampa e il comunicato ufficiale hanno delineato quelli che saranno gli obiettivi e più in generale come si svolgerà Artemis III, ma alcuni dettagli sono emersi con il passare dei giorni. Per esempio è stato spiegato successivamente come mai non erano presenti donne astronauta. Sempre durante alcuni incontri successivi, sono stati aggiunti altri dettagli sui lander lunari Starship HLS e Blue Moon MK2 che prenderanno parte a questa missione.

Artemis III e i lander lunari di Blue Origin e SpaceX

Artemis III è attualmente prevista tra la metà del 2027 e la fine dello stesso anno. Non c'è ancora una data precisa ma sappiamo che per la fine del 2026 dovrebbe esserci un potenziale Wet Dress Rehearsal (WDR) per il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) e la capsula Orion che prenderanno parte a questa missione. Il razzo spaziale sarà simile a quello che ha volato durante Artemis I e Artemis II mentre lo stadio superiore ICPS sarà sostituito da una versione senza sistema propulsivo e serbatoi. Questa scelta è legata alla scelta di operare in LEO, così da non necessitare di una spinta aggiuntiva per raggiungere la Luna.

Secondo quanto riportato, la missione Artemis III vedrà prima il lancio di un razzo spaziale New Glenn da parte di Blue Origin (se il pad verrà ricostruito in tempo) con a bordo il prototipo di Blue Moon MK2 che attenderà in orbita il decollo del razzo spaziale NASA SLS e della capsula Orion con a bordo l'equipaggio di quattro astronauti.

Secondo Steve Creech (HLS program manager della NASA) il prototipo di Blue Moon MK2 sarà molto diverso dalla versione finale. Si tratterà sostanzialmente di una cabina di pilotaggio allestita, un simulatore di massa per mostrare il comportamento del lander lunare durante il decollo dal suolo lunare, ma non avrà propellenti criogenici (idrogeno e ossigeno liquidi, presenti nella versione finale) ma altre tipologie di propellenti.

La scelta di non utilizzare idrogeno e ossigeno renderà più semplice la sua gestione (potrà restare in orbita fino a 90 giorni) e potrà di accendere dei propulsori per la modifica dell'assetto, così da permettere agli astronauti, in particolar modo a Luca Parmitano, di eseguire manovre manuali simulando varie situazioni che potranno accadere in futuro. Non avendo propellenti criogenici non sarà presente neanche il propulsore BE-7. Dopo aver terminato le operazioni all'interno di Blue Moon MK2 (per circa due giorni), gli astronauti eseguiranno l'undocking da questo lander e si dirigeranno verso Starship HLS.

Anche in questo caso non ci troveremo di fronte a un lander lunare rifinito e definitivo, tutt'altro. Come già specificato in passato la Starship di Artemis III sarà una Ship di terza generazione (V3) alla quale sarà aggiunto un sistema di docking compatibile con Orion. Qui gli astronauti non potranno entrare all'interno di una cabina allestita ma eseguiranno solo alcune manovre di attracco. La durata di questa parte della missione sarà di circa un giorno. Complessivamente invece la missione durerà due settimane. Questa differenza è dovuta al fatto che SpaceX ha già esperienza con i sistemi di supporto vitale ECLSS grazie a Crew Dragon.

Diversi astronauti, compresi quelli di Artemis III, si stanno già formando all'interno di mockup realistici così da trovare tutte le possibili criticità, apportare miglioramenti e capire come l'equipaggio di Artemis IV (entro la prima metà del 2028) dovrà comportarsi durante la missione che prevederà un allunaggio. Il comandante Bresnik ha già collaborato con la NASA per i lander lunari e quindi ha una buona esperienza sulla strumentazione che utilizzeranno.

Ricordiamo poi che per l'inizio del 2028, il lander che sarà effettivamente scelto per la missione Artemis IV dovrà comunque dimostrare di poter atterrare sulla Luna in autonomia, in una missione senza equipaggio. Indipendentemente dalla società che verrà scelta per la missione con allunaggio (potenzialmente SpaceX), questa dovrà quindi avere pronti almeno un prototipo "acerbo" per la missione Artemis III, un prototipo più avanzato (ma non necessariamente completo) per un allunaggio senza equipaggio e infine una versione completa per Artemis IV tra la metà del 2027 e la metà del 2028.

I've come to appreciate boring hotfires. Our BE-7 team recently completed a 2,500 second hotfire test at 10klbf on a development engine, setting the record for the longest-duration turbo pump-fed liquid rocket engine hotfire. This built on some of the most rigorous testing in the… pic.twitter.com/IjtY3S8THN — Dave Limp (@davill) June 17, 2026

Nella giornata di ieri Dave Limp (CEO di Blue Origin) ha condiviso un video completo dello static fire di un motore BE-7, che sarà impiegato sui lander lunari Blue Moon, compreso MK2. Il test ha avuto una durata complessiva di 41,7 minuti, stabilendo un nuovo record per quanto riguarda l'accensione di un motore a propellente liquido con turbopompa. Il precedente record spettava a propulsori RS-25 dell'orbiter dello Space Shuttle (che sono rimasti accesi per 33,6 minuti).