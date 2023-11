I fisici del MIT hanno intrappolato alcuni elettroni in un cristallo 3D, aprendo nuove possibilità per i superconduttori

Ad inizio del mese alcuni fisici del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, hanno pubblicato su Nature lo studio "Three-dimensional flat bands in pyrochlore metal CaNi2" dove hanno illustrato il metodo e le intuizioni che li hanno condotti a intrappolare, all'interno di un cristallo puro tridimensionale, alcuni elettroni.



Il risultato sarebbe straordinario già così, ma il nuovo stato in cui le particelle negative e sempre in movimento si sono ritrovate, ha svelato un loro comportamento del tutto sconosciuto: il gruppo di ricerca, guidato da Joseph Checkelsky, professore associato di fisica e primo autore dello studio, ha infatti osservato come, una volta intrappolati, gli elettroni arrivino a stabilizzarsi nello stesso identico stato energetico, iniziare a comportarsi come fossero "una cosa sola".

Questo stato collettivo, che il gruppo ha definito "simile a uno zombie", è ciò che in fisica è noto come "banda elettronica piatta" e, secondo gli accademici, potrebbe portare gli elettroni a "iniziare a sentire gli effetti quantistici di altri elettroni e ad agire in modi quantistici coordinati".



Attraverso alcune manipolazioni chimiche, i ricercatori hanno anche dimostrato di poter trasformare il cristallo in un superconduttore, ovvero in un materiale che conduce l'elettricità con resistenza pari a zero.

Il team ha ripreso in mano uno studio del 2018 ("Physicists discover new quantum electronic material", pubblicato a sua volta su Nature), basato già sull'utilizzo del kagome, ovvero il motivo di intrecci utilizzato nell'arte giapponese per creare dei cesti.



Grazie a questa geometria specifica, i ricercatori sono riusciti a fare un passo avanti notevole rispetto allo studio precedente, dove il kagome era stato utilizzato su strutture 2D e in cui, si era visto, gli elettroni erano riusciti a "scappare" fra le due dimensioni, saltando tra gli atomi.

Gli accademici hanno quindi indagato il punto debole di questa soluzione cercando nei database di strutture materiali, e scovando infine in una particolare configurazione geometrica degli atomi, classificata generalmente come pirocloro, un tipo di minerale con una geometria atomica altamente simmetrica.

Osservando la struttura tridimensionale degli atomi del pirocloro, hanno notato come questa andasse a formare uno schema ripetuto di cubi, dove la faccia di ciascun cubo richiamava il reticolo dei kagome. Da qui, l'intuizione (rivelatasi poi corretta) che una gabbia di questo tipo potesse riuscire ad intrappolare gli elettroni.