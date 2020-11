I cosmonauti russi potrebbero volare con le capsule di SpaceX e Boeing

Non è ancora una certezza, ma quantomeno qualcosa a livello diplomatico si sta muovendo! Secondo un nuovo report, la NASA avrebbe proposto di far volare cosmonauti russi con le capsule di SpaceX e Boeing per poter arrivare alla ISS. Un segno di una collaborazione sempre più stretta?

Cosmonauti e astronauti potrebbero utilizzare capsule SpaceX e Boeing

Secondo le indiscrezioni, questa proposta da parte dell'agenzia spaziale statunitense sarebbe legata alla possibilità di utilizzare ancora le Soyuz russe per raggiungere la ISS. Ora che SpaceX ha superato le prove (con Demo-2 e Crew-1) e che gli USA sono tornati indipendenti per i lanci, l'offerta potrebbe essere "allettante".

L'accordo non prevederebbe lo scambio di denaro e sarebbe una possibilità per condividere posti per arrivare alla ISS (la NASA punta a non pagare più i posti sulle Soyuz). L'agenzia russa potrebbe avere un posto sia per la capsula SpaceX che per Boeing (quando supererà i test). Le affidabilissime capsule russe continueranno a essere utilizzate.

Ma non c'è solo una mera questione tecnologica! Considerando che si sta parlando di Russia e USA, la politica ha un suo peso. Non basterà quindi la parola di NASA e Roscosmos, ma bisognerà fare in modo che entrambi i governi trattino le condizioni. Difficilmente comunque il primo volo "misto" da suolo statunitense sarà Crew-2, considerando che l'equipaggio è già stato annunciato (partirà il 30 Marzo 2021).

Forse Crew-3, che dovrebbe essere lanciata a Settembre 2021, potrebbe essere la prima di questo tipo. Ma ovviamente i piani sono soggetti a cambiamenti sia per motivi politici che di possibili novità tecnologiche. Gli ufficiali russi hanno posto come condizione che ci sia abbastanza esperienza di pilotaggio delle nuove capsule di SpaceX (attualmente siamo a due lanci e un rientro con equipaggio) e quindi con il passare delle missioni crescerà la possibilità di un accordo.

Guardando ai costi, sappiamo che un posto sulla Soyuz (andata e ritorno) per un astronauta ha un prezzo di 90 milioni di dollari, lo stesso di un posto sulla Boeing CST-100 Starliner. Grazie alla strategia aggressiva di Elon Musk invece, volare su SpaceX Crew Dragon ha un costo di 55 milioni di dollari a posto permettendo quindi un risparmio per le agenzie.