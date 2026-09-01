I coralli delle Galápagos svelano l'El Niño più forte del millennio. E l'impronta umana è chiara

Uno studio ha rivelato che l'intensità di El Niño nel Pacifico orientale ha toccato livelli mai visti in un millennio. L'analisi di coralli delle Galápagos ha mostrato un aumento della variabilità termica del 36,5% dal 1984. I modelli climatici attribuiscono questa anomalia all'influenza umana e ai combustibili fossili

L'intensità di El Niño nel Pacifico orientale ha raggiunto un picco senza precedenti nell'ultimo millennio. I ricercatori, attraverso uno studio approfondito, hanno dimostrato che le fluttuazioni di questo fenomeno climatico sono notevolmente più marcate rispetto al passato. Questo dato offre una nuova prospettiva sull'impatto dell'attività umana sul clima.

Ricordiamo che El Niño è un fenomeno climatico periodico caratterizzato dal riscaldamento anomalo delle acque superficiali dellOceano Pacifico centro-orientale. Questo cambiamento oceanico altera la circolazione atmosferica su scala planetaria, innescando eventi meteorologici estremi nel mondo: da piogge torrenziali e inondazioni in America Latina fino a gravi siccità in Australia e nel Sud-Est asiatico, con ripercussioni sull'aumento temporaneo delle temperature globali.

Per risalire la storia di El Niño, il team di scienziati ha utilizzato i coralli fossilizzati delle Isole Galápagos. Queste formazioni coralline, cresciute lentamente nel corso dei secoli, hanno permesso di ricostruire un registro delle temperature superficiali oceaniche lungo mille anni. L'analisi si è concentrata sui rapporti stronzio-calcio e sugli isotopi dell'ossigeno, indicatori chimici diretti della temperatura dell'acqua.

La metodologia ha generato una serie di dati frammentaria ma estesa, coprendo periodi fino all'anno 1100 CE. Confrontando questi dati con l'andamento recente, i ricercatori hanno riscontrato anomalie significative. La variabilità della temperatura dal 1984 è aumentata del 36,5% rispetto all'era preindustriale (1000-1850 CE), con il divario che si mantiene elevato anche rispetto al periodo 1851-1982 attraverso un incremento del 16,2%.

L'impronta umana sui modelli climatici

Questi numeri significano che eventi di El Niño che in passato portavano a innalzamenti di temperatura di uno o due gradi nelle Galápagos, ora raggiungono i tre o quattro gradi. I coralli hanno anche registrato un cambiamento nella "skewness" o asimmetria degli eventi: la tendenza attuale, con una "skewness" positiva, indica un rafforzamento specifico degli eventi di riscaldamento.

La chiave per attribuire questa accelerazione all'attività umana risiede nelle simulazioni climatiche. El Niño è un sistema con una variabilità interna, quindi periodi di maggiore o minore intensità possono verificarsi naturalmente. Per isolare l'influenza antropica, i ricercatori hanno alimentato i dati dei coralli a diversi modelli climatici, escludendo fattori umani come le concentrazioni di gas serra.

Le simulazioni che consideravano solo fattori naturali, come eruzioni vulcaniche o variazioni solari, non sono riuscite a riprodurre l'ampiezza delle fluttuazioni osservate. L'aumento effettivo registrato dai coralli si colloca al di fuori della variabilità interna dei modelli, con un livello di confidenza che sfiora il 99%. Questo dato indica inequivocabilmente che l'attuale situazione di El Niño non sarebbe possibile senza l'intervento umano.

Il quadro nel Pacifico centrale presenta maggiori incertezze, in parte a causa della dipendenza dai soli isotopi dell'ossigeno nei registri corallini di quella zona. Tuttavia, anche in questo caso, le previsioni dei modelli climatici sono coerenti: un aumento forzato di origine umana dovrebbe manifestarsi prima nel Pacifico orientale. La comparsa accelerata dell'anomalia in questa regione, infatti, coincide precisamente con le previsioni dei modelli.

Le conseguenze idrologiche di un El Niño più intenso sono già previste: fasi umide più bagnate e fasi secche più aride. Questo accadrebbe anche se l'entità delle variazioni di temperatura rimanesse la stessa, dato che un'atmosfera più calda trattiene maggiore vapore acqueo. Se poi le variazioni di temperatura si rafforzano, come ora, gli effetti si aggravano ulteriormente.

La fase di studio si è conclusa prima degli ultimi eventi di El Niño particolarmente intensi, ma i recenti rapporti corroborano l'analisi. Questo suggerisce una "nuova tipologia" o "nuovo stile" di El Niño in atto, e i ricercatori attribuiscono senza riserve la causa di questo riscaldamento all'uso dei combustibili fossili, lanciando un ulteriore, chiaro segnale sul futuro che ci attende in un mondo sempre più caldo.