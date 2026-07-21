I centauri esistono, almeno quelli robotici: presentato il primo al mondo

Run Robotics ha presentato al WAIC 2026 di Shanghai il primo robot 'centauro' wheel-leg, dotato di telaio a quattro ruote e parte superiore umanoide con braccia robotiche. Il progetto promette di unire la precisione dell'intervento manuale di un essere umano con le capacità di un veicolo per impieghi gravosi

Al WAIC 2026 di Shanghai, Run Robotics ha mostrato un robot che combina mobilità su ruote e manipolazione umanoide. L'azienda cinese lo definisce il primo robot 'centauro' wheel-leg al mondo, un sistema progettato per operare in ambienti complessi dove i robot tradizionali incontrano maggiori difficoltà.

Il progetto nasce dall'unione di un telaio fuoristrada a quattro ruote con una parte superiore umanoide dotata di braccia robotiche. Questa configurazione permette al robot di spostarsi rapidamente su terreni accidentati e, allo stesso tempo, eseguire operazioni fisiche che richiedono precisione e destrezza.

Il robot trae ispirazione dalla figura mitologica del centauro: una struttura divisa in due sezioni, con una base mobile e una parte superiore simile a quella umana. A differenza dei robot umanoidi bipedi, il sistema di Run Robotics sfrutta le ruote per garantire maggiore velocità e stabilità su superfici irregolari.

Secondo l'azienda, oltre il 95% dei componenti principali del robot è prodotto in Cina. Il sistema integra intelligenza artificiale per la navigazione autonoma e per la gestione delle operazioni in contesti industriali ed emergenziali.

Run Robotics ha indicato diversi scenari di utilizzo per il nuovo robot. Tra questi figurano ispezioni autonome, interventi antincendio, soccorso in emergenza, operazioni minerarie, controlli negli impianti petroliferi e manutenzione industriale.

L'obiettivo è offrire una piattaforma capace di raggiungere rapidamente aree difficili da percorrere e di intervenire con le braccia robotiche in situazioni dove la presenza umana può risultare rischiosa. Il debutto al WAIC 2026, tenutosi a Shanghai dal 17 al 20 luglio, ha attirato l'attenzione per l'approccio ibrido che unisce velocità, stabilità e capacità operative avanzate.