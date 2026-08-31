I 'cani robot' di Boston Dynamics in prima linea con l'ICE negli Stati Uniti

Il Department of Homeland Security statunitense ha pubblicato un avviso di acquisto relativo ai robot quadrupedi Spot di Boston Dynamics, per un valore compreso tra 1 e 2 milioni di dollari. Sono destinati al supporto dell'ICE, la polizia responsabile del controllo dell'immigrazione.

Un recente avviso di approvvigionamento diffuso dal Department of Homeland Security (DHS) degli Stati Uniti ha reso nota l'intenzione di acquisire un lotto di robot quadrupedi Spot, sviluppati da Boston Dynamics, unitamente ai relativi accessori. Il valore complessivo del contratto è stimato tra 1 milione e 2 milioni di dollari.

I dispositivi dovrebbero essere integrati nelle operazioni condotte dalla Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agenzia federale di polizia degli Stati Uniti responsabile del controllo dell'immigrazione e dell'applicazione delle leggi doganali.

Secondo la documentazione tecnica del DHS, la piattaforma robotica verrà impiegata per compiti di ispezione, supporto alla consapevolezza situazionale e analisi dei rischi all'interno di scenari potenzialmente pericolosi per il personale umano. La finalità dichiarata è il miglioramento della sicurezza degli operatori sul campo, garantendo supporto decisionale preventivo prima dell'accesso a strutture o aree confinate, instabili o di difficile raggiungimento.

Il documento non riporta funzioni legate al fermo fisico o all'arresto di individui. Una fonte di alto livello del DHS, in una dichiarazione rilasciata a NBC News, ha confermato che non è previsto l'uso dei quadrupedi per l'intercettazione attiva delle persone.

L'adozione di Spot da parte di enti governativi e forze di polizia statunitensi vanta diversi precedenti. Nel 2019, la State Police del Massachusetts ha stipulato un contratto di leasing per un'unità Spot, impiegata dalla squadra artificieri come "dispositivo mobile di osservazione remota" per l'ispezione di oggetti sospetti in almeno due operazioni distinte.

Successivamente, il New York Police Department (NYPD) ha adottato una versione personalizzata denominata Digidog. La piattaforma è stata impiegata in missioni di ricognizione: nel 2020 durante un intervento con un uomo armato barricato in un seminterrato e nel 2021 all'interno di un'abitazione prima dell'ingresso degli agenti in seguito a una segnalazione di intrusione.

Nonostante l'assenza di incidenti volti a danneggiare civili in circa sei missioni portate a termine, l'impiego visibile del robot ha generato riserve nell'opinione pubblica in merito alla sorveglianza e all'impatto visivo delle tecnologie nei servizi di polizia. Tale pressione ha portato il NYPD a risolvere il leasing iniziale da 94.000 dollari nel 2021, per poi procedere nel 2023 all'acquisto diretto di due unità per una somma complessiva di 750.000 dollari, destinate esclusivamente a scenari ad alto rischio come minacce bomba.

Sul fronte militare, versioni preliminari della piattaforma sono state collaudate dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti come unità di supporto logistico e ricognizione terrestre. Rispetto ai precedenti modelli con propulsione a combustione interna come AlphaDog, lo Spot a trazione elettrica offriva una firma acustica significativamente ridotta. Tuttavia, i limiti riscontrati nella portata di carico utile (pari a circa 18 chilogrammi o 40 libbre) e la necessità di un monitoraggio continuo da parte degli operatori hanno indotto le forze armate a non procedere con l'adozione su larga scala.

Sul piano contrattuale, Boston Dynamics applica clausole di utilizzo che vietano ai clienti finali l'impiego di Spot per spaventare o arrecare danno fisico agli esseri umani, riservandosi il diritto di intraprendere "misure appropriate per mitigare tale uso improprio".