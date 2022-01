Hyundai e Boston Dynamics lanciano la Metamobility. Vi spieghiamo tutto con un video

Come ogni anno Hyundai è presente in forze al CES di Las Vegas, e come di consueto ha aperto le danze con una sontuosa conferenza pre-show. Questa volta però le automobili e i veicoli della casa coreana sono finiti in secondo piano, anche se la mobilità è stata comunque protagonista.

Hyundai ha sfruttato la visibilità offerta dal CES per presentare ciò che è scaturito dall'acquisizione di Boston Dynamics e dei suoi robot. Nasce quindi la Metamobility, e di conseguenza il Metaverse, una unione tra mondo reale e virtuale, in cui l'essere umano può muoversi liberamente senza più confini, grazie all'estensione dell'io attuata tramite la robotica.

C'è un po' di tutto: intrattenimento, assistenza personale, industria e logistica, vi spieghiamo tutto in questo breve video: