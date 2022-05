Hyundai crede nei veicoli UMV: apre un nuovo centro di ricerca e sviluppo

Hyundai Motor Group ha annunciato il New Horizons Studio a Bozeman, nello stato del Montana, una nuova unità che si concentrerà sullo sviluppo e la realizzazione degli UMV (Ultimate Mobility Vehicles). La società ha investito 20 milioni di dollari per rafforzare quella che definisce la "Progress for Humanity Vision".

La struttura che ospiterà il team andrà ad inserirsi nell'Innovation Campus della Montana State University e si concentrerà su:

Progettazione e sviluppo del prodotto

Ricerche di mercato e valutazioni

Operazioni di test

Sviluppo e collaudo dei materiali

Architetture di veicoli di nuova generazione

Produzione per consumatori/aziende e assemblaggio intelligente

L'Industry Building sarà inaugurato a giugno e consentirà di introdurre l'azienda in un contesto in cui operano già numerose realtà del mondo hi-tech. Hyundai avrà la possibilità non solo di avere un rapporto diretto con la comunità studentesca, ma anche di confrontarsi con esperti di livello mondiale ed eventualmente collaborare con le altre aziende all'interno del campus.

"Bozeman è una città metropolitana fiorente ed economica. Situata vicino a dozzine di sentieri off-road, offre l'accesso ad oltre 150 miglia di terreni e montagne - è il luogo ideale per il nostro nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo" ha commentato John Suh, capo del New Horizons Studio e già vicepresidente di Hyundai Motor Group.

In effetti, sarà proprio l'NHS a sviluppare e costruire i due veicoli che Hyundai aveva già presentato: il TIGER e un'evoluzione dell'Elevate. Quest'ultimo fu presentato per la prima volta, in una versione concept, al CES 2019.

Si tratta di una soluzione pensata per il trasporto delle persone sui terreni più ostici, capace di affrontare praticamente qualsiasi fondo stradale. Un veicolo dotato di quattro ruote motrici che all'occorrenza si estendono in 4 gambe articolate, fungendo così da appoggio per movimenti più complessi. Nel concept in questione la cabina era in grado di ospitare fino a 6 passeggeri e il veicolo era pensato anzitutto per gli interventi di primo soccorso.

Il TIGER (Transforming Intelligent Ground Excurtion Robot) è invece un UMV senza equipaggio, deputato al solo trasporto di carichi pesanti. Si tratta di un veicolo simile all'Elevate, ma più compatto, dotato di sensori e telecamere per il controllo da remoto. Nella visione di Hyudai potrebbe persino essere usato per l'esplorazione di satelliti o pianeti.

Le articolazioni gamba-ruota consentono di mantenere i carichi più livellati rispetto ai tradizionali veicoli di terra. Naturalmente, le dimensioni e le capacità di spostamento gli concedono una maggiore flessibilità, riuscendo ad adattarsi a un ventaglio molto più esteso di applicazioni.