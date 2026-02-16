Hypersonica testa in Norvegia un missile ipersonico oltre Mach 6: primo volo riuscito per una startup europea

La startup anglo-tedesca Hypersonica ha completato ad Andøya, in Norvegia, il primo test di volo ipersonico finanziato da un'azienda privata europea. Il prototipo ha superato velocità Mach 6 su una tratta di 300 km, validando sistemi e raccolta dati. Obiettivo: capacità d'attacco ipersonica sovrana entro il 2029.

La startup anglo-tedesca Hypersonica ha annunciato il completamento con successo del suo primo volo di prova ipersonico, effettuato il 3 febbraio presso lo spazioporto di Andøya Space, nel nord della Norvegia. Secondo l'azienda, si tratta del primo test riuscito in Europa di un vettore ipersonico sviluppato interamente da un soggetto privato.

Il prototipo ha raggiunto velocità superiori a Mach 6 - oltre sei volte la velocità del suono - coprendo una distanza di circa 300 chilometri. Durante la fase di ascesa e il successivo rientro atmosferico, tutti i sistemi avrebbero operato regolarmente. L'azienda riferisce di aver validato le prestazioni fino al livello dei singoli sottocomponenti in condizioni di volo ipersonico, raccogliendo dataset ritenuti fondamentali per lo sviluppo delle versioni successive.

Un'arma viene definita ipersonica quando supera Mach 5 mantenendo capacità di manovra all'interno dell'atmosfera. A queste velocità, le sollecitazioni termiche e meccaniche aumentano in modo significativo: la gestione del calore, la stabilità aerodinamica e l'efficacia dei sistemi di controllo rappresentano criticità progettuali che incidono in modo diretto su costi e tempi di sviluppo. In ambito tradizionale, programmi di questo tipo possono comportare investimenti superiori di circa il 30% rispetto ai missili convenzionali.

Il test condotto in Norvegia aveva l'obiettivo primario di verificare il comportamento del vettore in un profilo completo di salita e discesa, oltre a raccogliere dati utili per migliorare manovrabilità e controllo in volo in regime ipersonico. Secondo quanto comunicato, le informazioni acquisite contribuiranno sia alla progettazione dei futuri sistemi d'attacco sia all'analisi dei profili d'arma potenzialmente impiegati da attori avversari.

Hypersonica punta a conseguire una capacità di attacco ipersonico sovrana per l'Europa entro il 2029, attraverso un percorso a fasi successive: raggiungimento stabile del regime ipersonico, dimostrazione di controllo avanzato del volo, incremento della manovrabilità complessa e infine soddisfacimento dei requisiti operativi completi.

Colpisce la tempistica dichiarata: dall'ideazione al lancio sarebbero trascorsi nove mesi, includendo progettazione, approvvigionamento, integrazione, test a terra, nonché autorizzazioni, controlli export, sicurezza di volo e organizzazione del poligono. L'azienda attribuisce questa rapidità a un'architettura modulare con componenti intercambiabili, che promette cicli di aggiornamento più brevi e una riduzione dei costi superiore all'80% rispetto agli approcci convenzionali.

Il test si inserisce in un quadro geopolitico sempre più complesso. Il conflitto russo-ucraino ha riportato al centro dell'attenzione le capacità difensive europee, mentre alcune prese di posizione statunitensi su NATO e Groenlandia hanno alimentato il dibattito sull'autonomia strategica del continente. Mosca, dal canto suo, ha fatto ricorso a sistemi ipersonici nel conflitto in Ucraina, tra cui il vettore noto come Oreshnik, contribuendo ad accelerare la competizione tecnologica.

L'obiettivo dichiarato da Hypersonica è allinearsi alle tempistiche dei framework ipersonici previsti in ambito NATO e nel Regno Unito attorno al 2030, proponendo una soluzione sviluppata in Europa e finanziata privatamente. Resta ora da verificare la continuità del programma nei prossimi test, chiamati a dimostrare non solo velocità, ma anche manovrabilità e piena integrazione operativa.