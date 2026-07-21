Hypershell X Series, un esoscheletro con IA integrata: ecco quanto costa

Hypershell lancia in Europa la X Series, la nuova linea di esoscheletri AI per uso consumer certificata TÜV Rheinland. Guidata dall'algoritmo HyperIntuition e dotata dell'assistente vocale Shelly, offre risposte ultra-rapide su ogni terreno. Tre i modelli disponibili (X Pro S, X Max S e X Ultra S) con prezzi da 999 a 1.999 euro.

Hypershell, brand di riferimento del settore degli esoscheletri consumer, ha annunciato il lancio in Europa della nuova X Series, il primo esoscheletro al mondo con intelligenza artificiale end to end certificato TÜV Rheinland.

La gamma comprende tre modelli (X Ultra S, X Max S e X Pro S) che offrono diversi livelli di supporto e adattabilità al terreno. Alla base del funzionamento dell'esoscheletro c'è HyperIntuition, algoritmo proprietario di controllo del movimento basato sull'IA.

Per mettere alla prova il progetto è partito HyperLIFT, programma di test sul campo che punta a supportare le squadre di ricerca e soccorso nelle operazioni reali. Solo nel 2026 sono previste collaborazioni con oltre 50 organizzazioni SAR.

Xypershell X Ultra S, il modello di punta della serie, è attualmente impiegato in una spedizione sul Monte Everest per dimostrare la capacità di sostenere attività particolarmente impegnative dal punto di vista fisico.

Kelvin Sun, fondatore di Hypershell, ha sottolineato:

"Con la nuova Hypershell X Series e HyperIntuition, andiamo oltre la tradizionale modellazione basata su regole, entrando in una nuova era della tecnologia di controllo del movimento end-to-end. Fin dall'inizio abbiamo puntato su una profonda integrazione tra intelligenza artificiale e hardware. Il nostro obiettivo è quello di creare esoscheletri che rispondano in modo naturale ai movimenti umani e interagiscano armoniosamente con il corpo. HyperLIFT porta questa visione nella realtà, consentendo alle squadre di soccorso che operano in contesti estremi di ottenere risultati migliori con meno sforzo fisico e mentale".

Come confermano i dati TÜV Rheinland, Hypershell X raggiunge il 97,5% di sincronizzazione con l'andatura su terreni variabili e ha un tempo di risposta di 0,31 secondi, raggiungendo una velocità superiore del 64,5% rispetto alla generazione precedente.

Da segnalare anche l'integrazione con Hypershell Shelly, primo agente AI del settore degli esoscheletri consumer, disponibile in beta. Gli utenti hanno la possibilità di interagire con Shelly per controllare l'esoscheletro tramite comandi vocali.

Prezzo e disponibilità

Hypershell X è disponibile da questa settimana in Italia e in altri Paesi europei. Il listino prezzi è il seguente:

X Pro S: 999 euro

X Max S: 1.499 euro

X Ultra S: 1.999 euro

L'acquisto può avvenire tramite il sito ufficiale di Hypershell.