Hong Kong, apre il primo minimarket aperto 24 ore gestito solo da un robot umanoide

Si chiama Xiao Gai, è alto 173 cm e gestisce da solo scaffali e casse: sul lungofiume di Hung Hom apre la prima capsula commerciale affidata a un umanoide, finanziata dal fondo pubblico HKIC e prima tappa di Galbot fuori dalla Cina continentale.

A Hong Kong sta per aprire il primo negozio aperto 24 ore su 24 e gestito interamente da un robot umanoide. La struttura sorgerà sul lungofiume di Hung Hom, in una capsula modulare da 9 metri quadrati che vende snack, articoli lifestyle e medicinali da banco. A occuparsi di tutto, dal rifornimento alla cassa, sarà Xiao Gai, l'umanoide prodotto dall'azienda di Pechino Galbot, specializzata in AI e robotica.

L'operazione nasce all'interno di una più ampia strategia definita dalla città: il progetto è finanziato dall'Hong Kong Investment Corporation (HKIC) e il Financial Secretary Paul Chan lo ha annunciato nel suo blog settimanale, inquadrandolo nello sforzo di avvicinare l'AI alla vita pubblica e presentare Hong Kong come vetrina internazionale per l'innovazione. HKIC, dal canto suo, legge il debutto come il segnale di una tendenza in accelerazione: l'intelligenza artificiale, dice, sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi sempre più tangibili.

Cosa sa fare Xiao Gai

Xiao Gai è un modello G1 alto 173 cm, con un'apertura delle braccia di 190 cm, progettato per rifornire gli scaffali, prelevare i prodotti e gestire le casse. Oltre alla parte operativa, può avviare conversazioni con i clienti e comunicare in più lingue, un dettaglio che punta a trasformare la commissione veloce in una piccola attrazione. Galbot stima che la sola novità del formato capsule possa aumentare il traffico pedonale nell'area del 30-40 per cento.

Da Pechino al resto del mondo

Per Galbot questo è il primo lancio fuori dalla Cina continentale. L'azienda gestisce già a Pechino, nel distretto di Haidian, il Galaxy Space Capsule, presentato come primo negozio al mondo del suo genere, che da agosto serve circa 1.000 clienti al giorno. Sulla base di quel precedente, il piano è arrivare a 100 store in 10 città a livello internazionale, con il formato capsule come unità replicabile.

A Hong Kong è stato costituito un comitato governativo di alto livello per lo sviluppo dell'AI, il cui primo incontro è atteso entro il mese. Resta da vedere quanto il negozio senza personale funzioni come servizio e non solo come vetrina, ma per ora la città ha il suo punto di osservazione fisico, aperto a ogni ora, su come l'automazione possa stare dietro un bancone.