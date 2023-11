Honda svela HondaJet Echelon, il primo jet leggero con autonomia senza precedenti

Honda Motors ha fondato nel 2006 una divisione per la produzione di jet privati leggeri, Honda Aircraft Company. L'azienda ha finora realizzato vari modelli di successo, come l'originale HondaJet consegnato dal 2015 e le versioni Elite, Elite S ed Elite II. Questi velivoli per il business hanno attirato anche celebrità come Tom Cruise.

Ora Honda Aircraft presenta il suo nuovo gioiello: il jet HondaJet Echelon. Inizialmente annunciato come HondaJet 2600 alla convention del 2021 sull'aviazione business, il jet è stato ribattezzato con il nome Echelon in occasione dell'edizione 2022. Con un prezzo stimato tra 10 e 12 milioni di dollari, l'Echelon si posiziona nella categoria dei jet di medie dimensioni pur mantenendo le caratteristiche di un jet leggero. È infatti più grande dei modelli precedenti, con interni personalizzabili fino a 11 posti, ma mantiene i vantaggi di consumo ed efficienza tipici degli aerei leggeri.

Arriva l'HondaJet Echelon, il jet privato che vola senza soste da costa a costa

Ciò che rende eccezionale il nuovo HondaJet è la sua autonomia senza precedenti. Grazie ai due motori Williams sopra l'ala, l'Echelon sarà il primo jet leggero in grado di volare costa a costa negli USA senza soste intermedie.

Con una velocità di crociera di(805 km/h) il raggio d'azione è di circa 3000 miglia (4828 km). L'aereo potrà così coprire rotte come Los Angeles-New York o Miami-Seattle rimanendo sempre nella categoria dei jet leggeri. Potranno anche volare verso Messico, Canada, Caraibi e Sud America direttamente dagli USA.

I passeggeri potranno godere del viaggio grazie al comfort della cabina personalizzabile e agli interni di lusso, con optional come divano, bagno e sedili trasformabili in letti per il riposo nei voli più lunghi. L'Echelon vanta inoltre sistemi di bordo e di guida all'avanguardia per garantire i massimi standard di sicurezza. Tra questi, l'atterraggio automatico d'emergenza ei freni auto-azionabili. La cabina di pilotaggio è stata ridisegnata con un'interfaccia intuitiva per ridurre l'errore umano.

La certificazione del nuovo HondaJet Echelon è prevista per il 2028, dopo un primo volo di prova nel 2026. La produzione inizierà nel 2024 negli stabilimenti Honda Aircraft in North Carolina. Il jet si affiancherà nella gamma più compatta HondaJet Elite II, destinato a rimanere il modello entry-level.