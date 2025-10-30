Honda ha rilasciato un nuovo video sul prototipo del razzo spaziale riutilizzabile, si guarda oltre la Terra

Honda ha mostrato un nuovo video nel quale si può vedere il prototipo del razzo spaziale riutilizzabile che ha eseguito un test a giugno di quest'anno. Il futuro della società nipponica è anche oltre la Terra con diverse tecnologie chiave.

Quando si pensa a Honda, solitamente si fa riferimento a motociclette, automobili ma anche al mercato dei motori nautici e all'aviazione. Alcuni mesi fa la società nipponica ha mostrato i progressi nei test di un prototipo di razzo spaziale riutilizzabile che servirà a sviluppare tecnologie utili ad ampliare il proprio mercato, anche oltre al pianeta Terra. Si tratta solo dell'inizio e in un nuovo video pubblicato da poche ore, viene mostrata anche la direzione che potrebbe prendere la società.

Ricordiamo che il prototipo del razzo spaziale riutilizzabile di Honda è stato pensato per un hop-test (nel sito di prova che si trova nella prefettura di Hokkaido) e quindi non per raggiungere l'orbita ma "solamente" un primo test a bassa quota così da verificare i sistemi di bordo. Stando a quanto riportato dalla società giapponese questa unità aveva un'altezza di 6,3 metri, un diametro di 85 cm, una massa di 900 kg che diventano 1,3 tonnellate con propellenti.

Durante la prova VTVL (Vertical Take-off, Vertical Landing) di giugno 2025 è stata raggiunta un'altitudine di 271,4 metri atterrando a 37 cm dal punto prestabilito, mostrando un'interessante precisione per essere un test iniziale. La durata del volo è stata pari a 56,6" dal decollo all'atterraggio. Come spiegato da Honda, questo volo di breve durata serviva a sviluppare tecnologie chiave necessarie per un razzo riutilizzabile.

Nel nuovo video, oltre a nuove immagini del prototipo mentre esegue il test, è possibile vedere dei render di un possibile, futuro modello che avrà caratteristiche interessanti. Se verrà mantenuto un design similare, oltre a poter contare sul riutilizzo del primo stadio, potrebbe essere previsto anche il riutilizzo del secondo stadio.

Si può notare come Honda abbia scelto di mostrare in questi render come le alette aerodinamiche superiori del primo stadio siano state integrate all'interno del corpo del vettore, mentre il secondo stadio presenta delle coperture che sembrano poter nascondere dei supporti di atterraggio. Non vengono però menzionate queste tecnologie e potrebbero essere solo una "semplificazione" delle immagini mostrate senza una vera e propria analisi.

Honda ha indicato come sarà impegnata a portare diverse tecnologie nello Spazio, dai razzi spaziali riutilizzabili, fino a sistemi fuel-cell per avere attività sostenibili oltre la Terra e non poteva mancare lo sviluppo della robotica che affiancherà gli esploratori spaziali umani nei prossimi anni. Il motto alla fine del video della società giapponese è "Honda ha fatto il primo passo verso un nuovo sogno".