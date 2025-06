Honda ha realizzato un test con un prototipo per un razzo spaziale riutilizzabile

Nelle scorse ore la divisione ricerca e sviluppo di Honda ha completato con successo un test con un prototipo per un razzo spaziale riutilizzabile sviluppate internamente dalla società nipponica. La commercializzazione non è ancora sicura.

SpaceX ha dimostrato con il Falcon 9 di poter realizzare un razzo spaziale affidabile, con un'alta cadenza di lancio e in grado di ridurre i costi per l'accesso allo Spazio. Ora la società di Elon Musk sta guardando al prossimo passo con la realizzazione di Starship (ancora lontana dall'operatività) mentre altre società e agenzie spaziali stanno puntando a razzi spaziali riutilizzabili. Una delle ultime novità arriva dal Giappone e precisamente da Honda.

Meanwhile in Japan, Honda has joined the reusable first stage Launch and Landing fun :)



source: https://t.co/qpIKjXnv0T pic.twitter.com/CR76oHIfQN — DutchSpace (@DutchSpace) June 17, 2025

La divisione di ricerca e sviluppo della società nipponica ha realizzato un prototipo (hopper) in grado di provare le tecnologie che saranno poi impiegate in futuro su razzi spaziali riutilizzabili. Questo modello non raggiunge lo Spazio ma quote inferiori così da concentrarsi sulle fasi di rientro e atterraggio in sicurezza. Secondo quanto riportato questo modello ha un'altezza di 6,3 metri e un diametro di 0,85 metri con una massa a secco di 900 kg mentre con il carburante si raggiungono le 1,3 tonnellate.

Per quanto diverse agenzie e società siano ancora indietro nella sfida con SpaceX (che ormai ha un vettore più che collaudato oltre a uno in fase di sviluppo), continuare a sfruttare le soluzione di una società privata straniera potrebbe rivelarsi un problema in futuro, come già dimostrato nel caso della Russia e dei lanci con Soyuz. Per questo, anche se missioni internazionali sfruttando i Falcon 9 saranno ancora possibili e frequenti nel prossimo futuro, guardando ancora più in là potremo assistere alla nascita (forse) di nuovi vettori riutilizzabili.

Honda prosegue lo sviluppo di un razzo spaziale riutilizzabile

Per questo test il prototipo del razzo spaziale riutilizzabile di Honda ha raggiunto una quota massima di 300 metri per poi ridiscendere verso il pad che si trova vicino a Hokkaido in uno stabilimento della società. Sempre stando alle informazioni riportate, le tecnologie sono state sviluppate internamente da Honda così da dimostrare le proprie capacità di sviluppo in questo settore.

Nel comunicato stampa si può leggere come "sebbene la ricerca sui razzi Honda sia ancora in una fase iniziale di ricerca e non siano state prese decisioni in merito alla commercializzazione di queste tecnologie per razzi, Honda continuerà a fare progressi nella ricerca fondamentale con l'obiettivo dello sviluppo tecnologico e di realizzare capacità tecnologiche per consentire un lancio suborbitale entro il 2029".

Toshihiro Mibe (CEO di Honda) ha aggiunto che "siamo lieti che Honda abbia fatto un altro passo avanti nella nostra ricerca sui razzi riutilizzabili con questo test di lancio e atterraggio completato con successo. Crediamo che la ricerca sui razzi sia uno sforzo significativo che sfrutta i punti di forza tecnologici di Honda. Honda continuerà ad affrontare nuove sfide, non solo per offrire ai nostri clienti vari servizi e valore attraverso i nostri prodotti, affrontando al contempo le questioni ambientali e di sicurezza, ma anche per continuare a creare un nuovo valore che renderà più piacevoli il tempo e i luoghi delle persone".